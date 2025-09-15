© виж галерията На 15 септември в район "Западен“, Община Пловдив, официално беше открита напълно обновената детска млечна кухня "Лакомото мече“.



Откриването беше отбелязано с тържествена церемония, включваща традиционно посрещане с питка и мед, и водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Пантелеймон от храм "Св. Климент Охридски“.



"Една от първите ми задачи като кмет на района беше да се заема с основен ремонт на тази кухня. При първото си посещение бях потресена от състоянието на сградата и условията, в които се приготвяше храна за децата. От създаването ѝ досега не беше извършван основен ремонт. Това не беше просто ремонт, а мисия“, подчерта Тони Стойчева. "Днес вече имаме съвременна детска кухня, в която се прилагат най-високите хигиенни и технологични стандарти.“, допълни тя.



Пълна трансформация на кухнята



Ремонтът на сградата възлиза на 138 000 лв. с ДДС и включва цялостно укрепване на конструкцията, подмяна на електрическата, водопроводната и канализационната мрежа, изграждане на нова аспирационна система, топлоизолация на фасадата и хидроизолация на покрива. В съответствие с нормативните изисквания за детски кухни е направена и пълна вътрешна реконструкция, включваща ново гише за раздаване на храна с козирка, рампа, подменени дограма и врати, нов вход, обновени санитарни помещения и подови настилки.



Допълнително са инвестирани 35 000 лв. за ново кухненско оборудване – работни плотове, мивки, хладилници и други специализирани уреди, осигуряващи безопасно и ефективно приготвяне на храна. Сградата и оборудването са одобрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).



Повишен капацитет и нови възможности



Към момента ДМК "Лакомото мече“ обслужва над 200 деца, включително от кв. "Прослав“, като очакванията са този брой да нарасне значително. Благодарение на направените инвестиции капацитетът на кухнята може да достигне до 600 абонати, което я превръща в ключова инфраструктура за най-бързо развиващия се район на Пловдив.



"Предвиждаме създаване на нов разливочен център, за да улесним достъпа на още повече родители до услугите на кухнята“, обяви още Тони Стойчева.



Събитието беше уважено от общинските съветници Тодор Токов и Борислав Матеев ("Продължаваме промяната – Демократична България"), д-р Бояджиева от Дирекция "Здравеопазване" към Община Пловдив, представители на проектантския и строителния екип – инж. Миглена Митева ("Стройконтрол-П" ООД), Асен Димитров и Антон Грозев ("Марибор-строй" ЕООД) и родители.