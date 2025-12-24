ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван
На 22 декември при проведена полицейска акция е установено, че Р.А. държал фентанил, марихуана и метадон в специално помещение – павилион в квартал "Столипиново“. Там го посещавали различни лица, на които продавал наркотичните вещества.
Обвиняемият Р.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.
