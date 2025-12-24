Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван

© Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Р.А., на 43 г., за това, че на 22. 12.2025 г. в Пловдив, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вешества – около 30 грама фентанил, около 45 грама марихуана и около 53 грама метадон – престъпление по чл. 354а ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 22 декември при проведена полицейска акция е установено, че Р.А. държал фентанил, марихуана и метадон в специално помещение – павилион в квартал "Столипиново“. Там го посещавали различни лица, на които продавал наркотичните вещества.



Обвиняемият Р.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.