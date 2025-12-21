ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отделиха терена на зоологическата градина от парк "Отдих и култура"
Предстоящите инвестиционни намерения включват подготовката на предложение за кандидатстване по програма "Осигуряване на условия за опазване на застрашени видове ех situ", като за Пловдив са предвидени до 4,1 милион лева безвъзмездно финансиране.
Към настоящия момент Зоологическа градина - Пловдив е разположена в част от имота на Гребния олимпийски канал. На място са материализирани граници, съгласно вече започнало строителство, изградени огради, прилежаща площ, обслужващи сгради и съоръжения, пише в мотивите на администрацията.
