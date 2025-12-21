© Plovdiv24.bg С 35 гласа "за", 2 "против" и 5 "въздържал се" пловдивските общински съветници отделиха терена на зоологическата градина от имота на парк "Отдих и култура". След това решение няма да има проблем пред кандидатстването за европейско финансиране, тъй като изискването зоопаркът да е ситуиран в самостоятелен имот е задължително, предава Plovdiv24.bg.



Предстоящите инвестиционни намерения включват подготовката на предложение за кандидатстване по програма "Осигуряване на условия за опазване на застрашени видове ех situ", като за Пловдив са предвидени до 4,1 милион лева безвъзмездно финансиране.



Към настоящия момент Зоологическа градина - Пловдив е разположена в част от имота на Гребния олимпийски канал. На място са материализирани граници, съгласно вече започнало строителство, изградени огради, прилежаща площ, обслужващи сгради и съоръжения, пише в мотивите на администрацията.



