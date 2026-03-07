твърденията на служителката, за които съобщихме по-рано.
"Госпожата постоянно създава конфликтни ситуации между всички колеги. Това беше мотивът за първото уволнение. Спечели делото, защото имаше разминаване между датите за искане на обяснение и заповедта за уволнение. Колегите са подписали декларация срещу нея" - обясни Гайдова.
Относно разправията на 5 март от фирмата излизат с различна версия. Категорични са, че собственикът не е удрял работничката, както тя твърди.
"Тя се обади на тел. 112 и заяви, че шефът я ударил. После аз се обадих втори път на 112 да дойде линейка да я прегледат, че нищо й няма. Полицаите се хванаха за главата" - каза още Гайдова.
Казусът очевидно е достигнал критична точка. От компанията са категорични, че работничката отново ще бъде дисциплинарно уволнена при три дни неявяване на работа. За отсъствие се брои половината ден на 5 март и целият 6 март.
Не е лошо Шефа на фирмата да научи кодекса на труда за да не му връщат уволнените работници.
