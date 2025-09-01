ЗАРЕЖДАНЕ...
|От Кремъл отрекоха Русия да е замесена в инцидента край Пловдив
От Кремъл отрекоха Русия да е замесена в инцидента.
"Вашата информация е невярна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред Financial Times.
По време на кацането сигналът от GPS навигацията е изчезнал, което е наложило пилотът и "Ръководство въздушно движение" да приложат резервния подход за кацане. Директорът на Летище Пловдив увери, че безопасността на полета не е била застрашена и че е следял целия полет без да забележи проблеми.
От правителствената информационна служба уточниха, че системите за управление на въздушното движение в България са независими и надеждни.
По време на посещението си в България Урсула фон дер Лайен посети и ВМЗ-Сопот заедно с премиера Росен Желязков.
