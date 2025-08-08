ЗАРЕЖДАНЕ...
|Освежават пешеходните пътеки в Пловдив за новата учебна година
Идеята е преди започването на учебната година да се създаде безопасна среда за деца и родители като се направи маркировката видима, коментира кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
Припомняме, че на последната сесия преди лятната ваканция кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че голяма община е предоставила на всеки от районите по 60 000 лева за хоризонталната и вертикалната маркировка в града.
Стаменов уточни, че ако има остатък от тези пари, ще бъдат освежени и други натоварени пешеходни пътеки в района.
За ремонтите по уличната мрежа обаче ще се изчака актуализацията на бюджета, което евентуално ще се случи през септември. Администрацията на "Централен" още от миналата година има активни договори, сключени без осигурено финансиране. Това означава, че след превеждане на пари, може да започне работа.
