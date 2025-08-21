ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осиновителна кампания за кучета от приют
Бъдещите осиновители ще имат възможността веднага да си вземат кучето, след проведен разговор с тях. Всички животни в Зооветеринарния комплекс са кастрирани, обезпаразитени и чипирани, както и освободени от общинска такса.
Целта на инициативата е повече кучета да намерят своя любящ стопанин, който да ги обгрижва. Единственото задължение на новия собственик на четириногото ще е само да го регистрира в Общинска администрация - Асеновград, ако е жител на общината (или в съответната община, ако е жител на друго населено място). Кампанията е част от мерките на община Асеновград, съвместно с пловдивския приют и гражданите, за намаляване популацията на безстопанствените кучета.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
