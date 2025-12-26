ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още подобрения за новоремонтираното общежитие ЕГ "Иван Вазов"
ЗОП-ът е разделена на три обособени позиции за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компютърна техника, интернет оборудване и техника за видеонаблюдение, домакински електроуреди и спортно оборудване.
Поръчката се провежда във връзка с изпълнението на Проект за "Ремонт и рехабилитация на общежитие към ЕГ "Иван Вазов“ – гр. Пловдив“ по Процедура "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Срокът за кандидатстване е 7 януари.
Припомняме, че през ноември лично министърът на образованието Красимир Вълчев откри обновената сграда. Средствата за ремонта са близо 6 млн. лв. с ДДС.
Дейностите по рехабилитацията започнаха през май 2024 г. година и включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност, реализация на вентилационна инсталация, подмяна на покрива и на луминисцентното осветление с LED.
На източната фасада е изградена нова евакуационна стълба, а на западната е монтиран асансьор с 5 спирки. Направени са две нови рампи в северната част на сградата, които осигуряват достъп на лица с увреждания до входа.
Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, подменени са интериорните врати, настилките и дограмата в помещенията, нови мебели и оборудване. Общежитието се ползва от 126 ученици.
Възложител на новата поръчка е Хакъ Сакъбов: Зам.-кмет "Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“ при Община Пловдив.
