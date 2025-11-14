ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър Вълчев и кметът Димитров откриха обновеното общежитие на ЕГ "Иван Вазов"
Автор: Диана Бикова 16:33
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и кметът на Пловдив Костадин Димитров прерязаха лентата на обновените общежития на ЕГ "Иван Вазов". Реновацията се осъществи по проект "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, предава Plovdiv24.bg.

С родопска мелодия беше посрещнат министърът и останалите официални гости, сред които областният управител проф. Христина Янчева и началникът на РУО Иванка Киркова

"Много съм щастлива, че днес сте тук за много важен момент за нашата общност – реконструкцията на нашето общежитие. Обновяването е доказателство за нашия ангажимент – да осигурим благоприятна сигурна среда за всички" - каза директорката на ЕГ "Иван Вазов" Вихра Ерамян. 

"Кампусът става интересен, със спортната база в съседство. Тук са отличниците на Пловдив. Важно е зоната да бъде облагородявана ден след ден" - с тези думи кметът Костадин Димитров пожела успех на всички.

Министър Вълчев припомни, че изготвянето на Националния План за възстановяване и устойчивост започна през 2020 година, когато беше ковид, училищата отваряха, затваряха. Обхванати са 2300 училища в цялата страна плюс обновяването на ученическите общежития. 

"Днес тук искам да отбележа важното значение на Езиковата гимназия, а и на други училища, в които учат ученици от други населени места. Тези ученици трябва да живеят в добри условия. В средата на 2026 г. ще бъдат изпълнени почти всички проекти по НПВУ. В Пловдив всички проекти се изпълняват успешно" - каза министърът.








