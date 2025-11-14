ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Вълчев и кметът Димитров откриха обновеното общежитие на ЕГ "Иван Вазов"
С родопска мелодия беше посрещнат министърът и останалите официални гости, сред които областният управител проф. Христина Янчева и началникът на РУО Иванка Киркова.
"Много съм щастлива, че днес сте тук за много важен момент за нашата общност – реконструкцията на нашето общежитие. Обновяването е доказателство за нашия ангажимент – да осигурим благоприятна сигурна среда за всички" - каза директорката на ЕГ "Иван Вазов" Вихра Ерамян.
"Кампусът става интересен, със спортната база в съседство. Тук са отличниците на Пловдив. Важно е зоната да бъде облагородявана ден след ден" - с тези думи кметът Костадин Димитров пожела успех на всички.
Министър Вълчев припомни, че изготвянето на Националния План за възстановяване и устойчивост започна през 2020 година, когато беше ковид, училищата отваряха, затваряха. Обхванати са 2300 училища в цялата страна плюс обновяването на ученическите общежития.
"Днес тук искам да отбележа важното значение на Езиковата гимназия, а и на други училища, в които учат ученици от други населени места. Тези ученици трябва да живеят в добри условия. В средата на 2026 г. ще бъдат изпълнени почти всички проекти по НПВУ. В Пловдив всички проекти се изпълняват успешно" - каза министърът.
