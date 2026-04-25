На Античния театър в Пловдив ще се проведе второто издание на Международния фестивал за античен театър "Eхmachina Academia".

"За втора поредна година ние се опитваме успешно да осъществим едно начинание, което да покаже актуалността не само на античния театър, като културна проява, въобще на древните текстове в нашето съвремие", съобщи за Plovdiv24.bg Радослав Илиев, директор на Античен театър "Огнян Радев", организатор на събитието в Пловдив.

"Има една убеденост, че Античността е твърде актуална - и като сюжети в трагедиите и комедиите, и като политически трактати или философски идеи, и като начин, по който могат да бъдат създадени човешките чувства, емоции, отношения и мисли. И всъщност, с тази идея, че Античността е актуална, античният театър може да бъде съвременен", смята Илиев.

Второто издание на "Eхmachina" се случва под мотото "Eхmachina Academia", тъй като се прави акцент на древни текстове, които са представени от пет младежки спектакъла от три страни - България, Италия и Гърция. С името "Academia" пък се цели да се препрати фокусът към едно много успешно сътрудничество между две висши учебни заведения в Пловдив и София. Между тях ще бъде организиран първит курс по античен театър, специализиран интердисциплинарен курс по културология, история, литература в Академията. Ще има едно прехвърляне не само на театралното изкуство, но и на идеите и връзката със съвременното творческо образование.

"Фестивалът се реализира под патронажа на Регионалния център за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО в рамките на кръглата годишнина тази година - 70 години България в ЮНЕСКО. Част от културните прояви, във връзка с Европейското представителство на Кипър - и посолството на Кипър, и на Гърция, и на Италия, радеят за тази идея, която свързва нашите четири страни, а и всички други страни, не само в Европа, а около Средиземноморието, които са обединени от наследството на античната литература, античния театър и въобще античната култура през последните 3000 години.

Люлки на гръко-римската цивилизация са Гърция, Кипър, Италия и България. Така че това са нашите официални партньори. Разбира се, тук трябва да споменем, че това нещо не би било възможно без нашите спонсори, които ни подкрепят. На първо място това е Международният балкански винен конкурс, това е и програма "Гражданска активност" на община Пловдив и многобройните наши частни спонсори. Ние сме независима културна организация, подкрепена не само от организации, не само от обществени институции, но и от индивидуални лица, посочи още организаторът Радослав Илиев.

Не случайно мястото на този фестивал е Пловдив.

"Градът е естествена сцена на античното изкуство, тъй като той е домакин от 1800 години на най-красивата сцена. Но не само заради това архитектурно и археологическо бижу. Пловдив е най-старият град, има 8000-годишна история и лежи в сърцето на Тракия. А това е много важно, когато говорим за една голяма антична гръко-римска култура, която има своите колоси в Рим и Атина. Но някакси Тракия, свързана с тракийската култура и макар и непряко с Пловдив, но символично оглавявана от този най-голям град, много красиво се представя към това семейство на античната и европейска културна традиция. Така че Пловдив е не случайно избран, не случайно е домакин. Разбира се, много благодаря на всички наши местни пловдивски партньори. И най-вече очакваме и каним пловдивската публика, тъй като за втора поредна година, изданието освен че се провежда в Пловдив, се провежда и с вход свободен. Тоест, нашата главна покана е не само към хора, които се вълнуват от театър, които се вълнуват от антична литература или култура, а най-вече към пловдивчани, тъй като тази традиция на античния театър като материално място за неговите мраморни трибуни и стени и като нематериално място, като традиция, е преди всичко, свързана със самия дух на Пловдив. И ние сме много радостни, ако пловдивчани и приятелите на Пловдив, участват активно с нас в този празник на античния театър. Наричам го празник, тъй като точно както античната традиция фестивалният ден на 2 май ще се проведе в една поредица от театрални спектакли", каза още Илиев.

Програмата започва на 2 май, точно в 12 часа на обяд, с кратка церемония по откриването. Ще има гости от общината, от Министерство на културата и от Римския сенат. А след това ще започнат пет спектакъла. Те ще бъдат представени от Гимназията за сценичните и екранни изкуства в Пловдив, от Античен театър "Огнян Радев" София и от гостите от другите три страни - Италия, Кипър и Гърция.

След всеки спектакъл, около 50 минути, ще следва време за антракт, което ще бъде аранжирано с възможност за дегустация на вина от Балканския международен винен конкурс. Единственото нещо, което трябва да направи всеки, който иска да посети фестивала, е да влезе на страницата на "Ex Machina" във Фейсбук, да се регистрира в линка за билети, които са безплатни.

Заповядайте на 2 май, от 12 часа на Античния театър! Ще се влиза само от горната страна, тъй като цялото сценичното и зад сценично пространство ще бъде ангажирано с артисти и няма да може да се минава оттам.