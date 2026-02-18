ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Оранжев код за Пловдив за пориви със скорост до 115 км/ч
Кодът е за силен вятър. Очакват се навявания в Дунавската равнина, поледици в Североизточна България и ураганни пориви в планините.
На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хирдрология (НИМХ).
За град Пловдив кодът е оранжев - предупреждение за бурен вятър със скорост 20-29 m/s (70-100 km/h) и/или пориви до 32 m/s (115 km/h) локален вятър - фьон, бора.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 453
|
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почитаме 153 години от трагичната гибел на Васил Левски
07:25 / 18.02.2026
Шофьорка сътвори поредната голяма глупост на пловдивско кръстовищ...
19:40 / 17.02.2026
Път до Пловдив с настилка като юфка бе причина за катастрофа
19:15 / 17.02.2026
Лошото време замрази ремонт в Пловдив
08:56 / 18.02.2026
Предлагат ограничение на скоростта до 30 км/ч в един район на Пло...
15:46 / 17.02.2026
6 фирми искат да строят физкултурния салон на ОУ "Васил Петлешков...
14:43 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS