Оранжев код за Пловдив за пориви със скорост до 115 км/ч

© За днес е обявен оранжев код за опасно време в голяма част от Северна и Централна България и жълт код за потенциално опасно време в останалите райони.



Кодът е за силен вятър. Очакват се навявания в Дунавската равнина, поледици в Североизточна България и ураганни пориви в планините.



На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хирдрология (НИМХ).



За град Пловдив кодът е оранжев - предупреждение за бурен вятър със скорост 20-29 m/s (70-100 km/h) и/или пориви до 32 m/s (115 km/h) локален вятър - фьон, бора.