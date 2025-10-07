ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оправдаха пенсионер за опит за убийство на куче
През март Районен съд Пловдив призна за виновен пенсионера, че е подхвърлил на 5-годишното мъжко овчарско куче парче сланина с имплантирана тройна рибарска кукичка в него. Собственикът на 60-килограмовото куче и пенсионерът имали вражда заради имотен спор.
Наказанието бе 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца и глоба от 1000 лв. През цялото време подсъдимият не признаваше вината си.
"Клиентът ми се е готвил да отиде за риба. Не е имал намерения да отрови кучето. Правил си е захранки и по този начин се изключва умисъл в деянието. Всичко се базира на косвени доказателства. Самият собственик е разбрал от други хора, които са му казали, че е имало опит за убийство на кучето", сподели адвокатът му още на първото заседание.
Според Окръжните магистрати Димов е невинен. Причините ще бъдат описани в мотивите към присъдата. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.
