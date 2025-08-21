ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опасен обходен маршрут край Пловдив
"Уважаема медия, във връзка с текущите ремонтни дейности по подмяната на водопроводната мрежа и възстановяването на пътната настилка в Костиево ние, жителите на населеното място, сигнализираме за сериозни проблеми с въведената временна организация на движението.
Към момента липсва адекватна пътна сигнализация, ясно обозначаваща обходния маршрут, както и необходимото ограничение на скоростта. Това създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и реално застрашава безопасността на всички участници в движението.
Допълнително, инфраструктурата на обходния път не е адаптирана за движение на превозни средства с различен тонаж и габарити, което затруднява трафика и създава риск от материални щети по пътната мрежа. Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба No 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, при въвеждане на временна организация на движението следва да се осигурява необходимата пътна сигнализация и безопасни условия за движение.
На основание гореизложеното настояваме да бъдат предприети незабавни мерки за:
- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, ясно обозначаващи обходния маршрут;
- Въвеждане на ограничение на скоростта по обходния път;
- Съобразяване на временната организация на движението с габаритите и тонажа на преминаващите ППС;
- Строг контрол върху изпълнението на временната организация на движението от страна на отговорните лица/фирма-изпълнител.
Нашата цел не е да спираме ремонтите, а да гарантираме безопасност. Настояваме институциите да реагират, преди да се е стигнало до сериозен инцидент".
