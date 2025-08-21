ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Опасен обходен маршрут край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02Коментари (0)1142
© Google
Опасен обходен маршрут в с. Костиево, общ. "Марица", застрашава безопасността на движение, твърдят читатели на Plovdiv24.bg:

"Уважаема медия, във връзка с текущите ремонтни дейности по подмяната на водопроводната мрежа и възстановяването на пътната настилка в Костиево ние, жителите на населеното място, сигнализираме за сериозни проблеми с въведената временна организация на движението.

Към момента липсва адекватна пътна сигнализация, ясно обозначаваща обходния маршрут, както и необходимото ограничение на скоростта. Това създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия и реално застрашава безопасността на всички участници в движението.

Допълнително, инфраструктурата на обходния път не е адаптирана за движение на превозни средства с различен тонаж и габарити, което затруднява трафика и създава риск от материални щети по пътната мрежа. Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба No 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, при въвеждане на временна организация на движението следва да се осигурява необходимата пътна сигнализация и безопасни условия за движение.

На основание гореизложеното настояваме да бъдат предприети незабавни мерки за:

- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, ясно обозначаващи обходния маршрут;

- Въвеждане на ограничение на скоростта по обходния път;

- Съобразяване на временната организация на движението с габаритите и тонажа на преминаващите ППС;

- Строг контрол върху изпълнението на временната организация на движението от страна на отговорните лица/фирма-изпълнител.

Нашата цел не е да спираме ремонтите, а да гарантираме безопасност. Настояваме институциите да реагират, преди да се е стигнало до сериозен инцидент".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
13:57 / 21.08.2025
Взрив близо до детска градина в Пловдив
13:14 / 21.08.2025
В Пловдив не се смилиха над бившето гадже на Глория
12:43 / 21.08.2025
Невиждан кинокомплекс отваря врати в пловдивски мол, ще има и лег...
12:31 / 21.08.2025
Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
11:57 / 21.08.2025
Спешна среща в Пловдив заради наводнения пробив под Гарата, причи...
10:25 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Матури 2025
Лято 2025
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: