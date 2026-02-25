ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Окръжни съдии обучават пловдивчанчета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:35Коментари (0)192
© Facebook
Окръжни съдии от Пловдив продължават Образователната програма на МОН и ВСС "Съдебната власт свързана с информиран избор и гражданско доверие -Отворени съдилища и прокуратури".

Поредният открит урок от програмата за тази година се проведе на 24.02.2026 г. с ученици от Ха и Хб клас от СУ "Свети Патриарх Евтимий“ град Пловдив.

Прокурорът Димитринка Русинова запозна гимназистите с професията на магистратите, разделението на властите, опасностите от употребата на наркотични вещества и последствията от държането и разпространението им, престъпленията, извършвани от непълнолетни, наказанията след шофиране с алкохол и при причиняване на пътнотранспортни произшествия и други. Учениците проявиха интерес към темите и задаваха въпроси на прокурора.

Целта на Образователната програма "Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

Програмата цели повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, повишаване на степента на спазване на законите, укрепване на междуинституционалното сътрудничество за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците, усъвършенстване на компетентностите на работещите педагози и магистрати и други.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив
15:43 / 25.02.2026
ВиК работят интензивно за отстраняването на аварията в "Северен"
15:12 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпи в длъжност
14:49 / 25.02.2026
Разчистват в "Западен", ще има повече паркоместа
14:58 / 25.02.2026
Голяма търговска верига засече в Пловдив фалшива банкнота от 20 е...
14:21 / 25.02.2026
Академия за бременни и родители в най-големия мол в Южна България...
14:00 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Изграждането на АМ "Тракия"
Автобус блъсна жена на пешеходна пътека
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: