Окръжни съдии обучават пловдивчанчета

Окръжни съдии от Пловдив продължават Образователната програма на МОН и ВСС "Съдебната власт свързана с информиран избор и гражданско доверие -Отворени съдилища и прокуратури".



Поредният открит урок от програмата за тази година се проведе на 24.02.2026 г. с ученици от Ха и Хб клас от СУ "Свети Патриарх Евтимий“ град Пловдив.



Прокурорът Димитринка Русинова запозна гимназистите с професията на магистратите, разделението на властите, опасностите от употребата на наркотични вещества и последствията от държането и разпространението им, престъпленията, извършвани от непълнолетни, наказанията след шофиране с алкохол и при причиняване на пътнотранспортни произшествия и други. Учениците проявиха интерес към темите и задаваха въпроси на прокурора.



Целта на Образователната програма "Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.



Програмата цели повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, повишаване на степента на спазване на законите, укрепване на междуинституционалното сътрудничество за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците, усъвършенстване на компетентностите на работещите педагози и магистрати и други.