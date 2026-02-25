ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окръжни съдии обучават пловдивчанчета
Поредният открит урок от програмата за тази година се проведе на 24.02.2026 г. с ученици от Ха и Хб клас от СУ "Свети Патриарх Евтимий“ град Пловдив.
Прокурорът Димитринка Русинова запозна гимназистите с професията на магистратите, разделението на властите, опасностите от употребата на наркотични вещества и последствията от държането и разпространението им, престъпленията, извършвани от непълнолетни, наказанията след шофиране с алкохол и при причиняване на пътнотранспортни произшествия и други. Учениците проявиха интерес към темите и задаваха въпроси на прокурора.
Целта на Образователната програма "Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.
Програмата цели повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, повишаване на степента на спазване на законите, укрепване на междуинституционалното сътрудничество за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците, усъвършенстване на компетентностите на работещите педагози и магистрати и други.
