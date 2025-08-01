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|Ограничават движението заради мача Локо-ЦСКА
- ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург", до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";
- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовище с ул. "Лев Толстой", до кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев";
- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев", до кръстовище с бул. "Освобождение".
Движението на автобусите се променя, както следва:
Линия № 9.
Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока:
ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 –с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №352 – ж.к. Тракия – бл. 204 и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 10.
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А12.
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Ул. "Съединение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 21.
Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 25.
Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 29.
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 66.
Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12) - обръщалото.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
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