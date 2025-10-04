Ограничават движението в Пловдив

© Google От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждането на спортно събитие "Цветен маратон“ днес за времето от 09:30 до 11.30 ч. /или до приключване на мероприятието/, се спира движението, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по бул. "Освобождение" - южно платно – от кръстовището с бул. "Асеновградско шосе" до кръстовището с ул. "Свети Княз Борис І - Покръстител", както и по бул. "Шипка"- северно платно – от кръстовището с ул. "Съединение" до кръстовището с бул. "Освобождение".



Маршрутите на автобусни линии №4, №9, №10, №21, №25, №29, №44, №66, №93 и №99, се променят както следва:



Линия №4



Посока : ПУ – ж.к. Тракия А13



Бул. ,,Менделеев“, направо по бул. "Асеновградско шосе“, спирка №357 – "Авиомузей“, ляв завой по ул. "Цар Симеон“, ляв завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №1028 – "Автоелектроника“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208 и по маршрута утвърден от Об ТС.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, спирка №82 – блок 208, ляв завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №421 – "Оптоелектроника“,десен завой по ул. "Цар Симеон“, десен завой по бул. "Асеновградско шосе“, спирка №356 – Асеновградско шосе "Мега“, направо по бул. "Менделеев“, спирка 384 – "ХоумМакс“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №9



Посока : ИЗК ,,Марица“ – ж.к. Тракия А12



Ул. ,,Съединение“ спирка №79 – кино "Фейсис“, ляв завой по ул. "Недялка Шилева“, обратен завой на кръговото с ул. ,,Цар Симеон“, спирка №1034 – колелото на "Цар Симеон“ – последна.



В обратна посока:



Ул. "Недялка Шилева“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ "Софроний Врачански“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №10



Посока : Ул. ,,Юндола“ – ж.к. Тракия



Бул. "Менделеев“, спирка №104 – срещу Мотоцентър, направо по бул "Асеновградско шосе“, спирка №357 – "Авиомузей“, ляв завой по бул. "Цар Симеон“, ляв завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №1028 – "Автоелектроника“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу "детски свят“, спирка №109 – блок 150 и по маршрута утвърден с Об ТС.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, спирка №80 – бл. 175, спирка №81 – пред "Детски свят“, спирка №82 – блок 208, ляв завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №421 – "Оптоелектроника“,десен завой по ул. "Цар Симеон“, десен завой по бул. "Асеновградско шосе“, спирка №356 – Асеновградско шосе "Мега“, направо по бул. "Менделеев“, спирка 384 – "ХоумМакс“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №21



Посока : ТК ,,Марица“ – ж.к. Тракия А12



Ул. ,,Съединение“ спирка №79 – кино ,,Фейсис“, ляв завой по ул. "Недялка Шилева“, обратен завой на кръговото с ул. "Цар Симеон“, спирка №1034 – колелото на "Цар Симеон“ – последна.



В обратна посока:



Ул. "Недялка Шилева“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ "Софроний Врачански“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №25



Посока : AПК – ж.к. Тракия А12



Бул. ,,Освобождение“ спирка №236 – Блок 21 , спирка №364 – блок 28, ляв завой на кръговото кръстовище с ул. ,,Св. Княз Борис I - Покръстител“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №76 – блок 62, спирка №77 – "Католически храм“, спирка №78 – ТЦ "Форум Тракия“, спирка №79 – жк "Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк "Тракия“ бл. 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №358 – блок 330, десен завой по ул. "Цар Симеон“ спирка №403 – срещу бл. 225, десен завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №1028 – "Автоелектроника“ – последна



В обратна посока:



Ул. "Цв. Лазаров“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу "Детски свят“, спирка №109 - жк "Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ "Софроний Врачански“, спирка №111 – "Католически храм, спирка №112 – училище "Д. Матевски“, ляв завой по ул. ,,Св. Княз Борис I - Покръстител“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №29



Посока: ул. "Юндола“ – ж.к. Тракия А12



Ул. ,,Съединение“ спирка №79 – кино ,,Фейсис“, ляв завой по ул. "Недялка Шилева“, обратен завой на кръговото с ул. "Цар Симеон“, спирка №1034 – колелото на "Цар Симеон“ – последна.



В обратна посока:



Ул. "Недялка Шилева“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ "Софроний Врачански“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №44



Посока : Техномаркет – ж.к. Тракия бул.,Цар Симеон“



Бул. ,,Освобождение“ спирка №236 – Блок 21 , спирка №364 – блок 28, ляв завой на кръговото кръстовище с ул. ,,Св. Княз Борис I - Покръстител“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №76 – блок 62, спирка №77 – "Католически храм“, спирка №78 – ТЦ "Форум Тракия“, спирка №79 – жк "Тракия“ бл. 146 и по маршрута утвърден от Об ТС.



В обратна посока:



Ул. "Недялка Шилева“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ "Софроний Врачански“ спирка №111 – "Католически храм, спирка №112 – училище "Д. Матевски“, ляв завой по ул. ,,Св. Княз Борис I - Покръстител“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №93



Посока : Стъкларски завод – ж.к. Тракия Тех Парк ,,Оптела“



Бул. ,,Освобождение“ спирка №236 – Блок 21 , спирка №364 – блок 28, ляв завой на кръговото кръстовище с ул. ,,Св. Княз Борис I - Покръстител“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №76 – блок 62, спирка №77 – "Католически храм“, спирка №78 – ТЦ "Форум Тракия“, спирка №79 – жк "Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк "Тракия“ бл. 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №358 – блок 330, десен завой по ул. "Цар Симеон“ спирка №403 – срещу бл. 225, десен завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №1028 – "Автоелектроника“ – последна



В обратна посока:



Ул. "Цв. Лазаров“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу "Детски свят“, спирка №109 - жк "Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ "Софроний Врачански“, спирка №111 – "Католически храм, спирка №112 – училище "Д. Матевски“, ляв завой по ул. ,,Св. Княз Борис I - Покръстител“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №66



Посока : Кв,,Прослав“ – ж.к. Тракия А12



Ул. "Съединение“, спирка №80 – жк "Тракия“ бл. 175, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №358 – блок 330, десен завой по ул. "Цар Симеон“ спирка №403 – срещу бл. 225, десен завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №1028 – "Автоелектроника“ – последна



В обратна посока:



Ул. "Цв. Лазаров“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу "Детски свят“ и по маршрута утвърден с Об ТС.



Линия №99



Посока : ТК "Марица“ – "II-ра Автоколона“



Бул. ,,Менделеев“, направо по бул. "Асеновградско шосе“, спирка №357 – "Авиомузей“, ляв завой по ул. "Цар Симеон“, ляв завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №1028 – "Автоелектроника“, десен завой по ул. "Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208 и по маршрута утвърден от Об ТС.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, спирка №82 – блок 208, ляв завой по ул. "Цв. Лазаров“, спирка №421 – "Оптоелектроника“,десен завой по ул. "Цар Симеон“, десен завой по бул. "Асеновградско шосе“, спирка №356 – Асеновградско шосе "Мега“, направо по бул. "Менделеев“, спирка 384 – "ХоумМакс“ и по маршрута утвърден с Об ТС.