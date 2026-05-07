Движението, престоят и паркирането на автомобили по ул. "Съборна“ при кръстовището с ул. "Митрополит Паисий“ в Стария град се ограничава за час – между 13.30 и 14.30 ч., в петък, 8 май, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“ за Plovdiv24.bg.

Временната организация на движението се налага заради официалното откриване на дванадесетото издание на дефиле "Вино и гурме“.

Събитието се финансира от Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив. Дефиле "Вино и гурме“ се провежда под патронажа на Министерство на туризма и с подкрепата на Министерство на земеделието. Организатори на фестивала са "Съвет по туризъм“ – Пловдив и Община Пловдив с активно сътрудничество на ОИ "Старинен Пловдив", Университет по хранителни технологии – Пловдив.