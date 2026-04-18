Появиха се нови подробности за тежкия инцидент, който по-рано днес парализира движението на "Коматевско шосе: в Пловдив. По официална информация от полицията, пострадалият пешеходец е жена на 50-годишна възраст.

Състоянието на пострадалата

Жената е била ударена от лек автомобил, докато е пресичала пътното платно. Веднага след сблъсъка тя е транспортирана в болница за оказване на медицинска помощ. Към момента лекарите извършват обстойни прегледи, като се очакват резултати за нараняванията, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Резултати от проверките

Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол на място, като пробата е отрицателна. Полицейски екипи остават на местопроизшествието, за да изяснят всички обстоятелства около инцидента.

Предистория и трафик обстановка

Както вече съобщихме, инцидентът стана на една от най-натоварените точки на шосето – точно на обозначена пешеходна пътека. За бруталния удар първи сигнализираха очевидци в социалните мрежи, публикувайки кадри от мястото на инцидента.

Вследствие на произшествието в района имаше сериозно задръстване. Платното бе блокирано от десетки автомобили, а движението бе изключително бавно.