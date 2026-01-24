ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очевидец: Минах, преди да покрият тялото, гледката беше неописуема
След подаден сигнал на място пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на мъжа. По първоначална информация жертвата е на средна възраст.
"Минах, точно когато бяха дошли от полицията, преди да го покрият - просто гледката беше неописуема, бог да го прости човека", каза очевидец, минал през района на трагедията.
