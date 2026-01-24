Очевидец: Минах, преди да покрият тялото, гледката беше неописуема

© Plovdiv24.bg Снимката е илюстративна Украинец е скочилият от висок етаж на блок в пловдивския квартал “Кючук Париж" по-рано днес. Самоубийството стана на ул. “Асен Христофоров". От полицията съобщиха, че няма следи от насилие по тялото.



След подаден сигнал на място пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на мъжа. По първоначална информация жертвата е на средна възраст.



"Минах, точно когато бяха дошли от полицията, преди да го покрият - просто гледката беше неописуема, бог да го прости човека", каза очевидец, минал през района на трагедията.