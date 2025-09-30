ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обявиха още една местност в Пловдивско за защитена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:59Коментари (0)121
©
виж галерията
Комисия, свикана със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), единодушно прие предложението за обявяване на "Караджаловска кория“ за защитена местност по смисъла на Закона за защитените територии.

Предложената за опазване територия обхваща площ от 206,68 дка земеделски земи в землището на село Караджалово, община Първомай. Там се намират около двадесет вековни дървета от вида летен дъб (Quercus robur) в отлично фитосанитарно състояние, всяко от които е забележително със своята големина и форма. Дърветата с впечатляващи размери и възраст представляват едни от малкото запазени равнинни вековни дъбове в региона, разположени по поречието на река Марица. Територията е с висока консервационна стойности – естествено тревно съобщество, стопанисвано като пасище и представлява хранителни и гнездови местообитания на редица животински видове, включително и птици.

Територията попада и в границите на защитена зона за опазване на дивите птици "Марица – Първомай“ от мрежата "Натура 2000“. Освен природната си стойност, мястото има потенциал да се превърне в притегателен център за туризъм, образование и научни изследвания.

Летният дъб е дълголетен вид, който може да живее над 1000 години, играе важна роля в поддържането на крайречните екосистеми и е ключов за много животински видове. В миналото такива дъбови гори са заемали големи части от равнините на България, но днес са рядко срещани и подложени на сериозен натиск.

Инициативата за обявяване на "Караджаловска кория“ за защитена местност е внесена от Асоциацията на парковете в България. След днешното положително решение на комисията, предложението ще бъде внесено в Министерството на околната среда и водите за издаване на заповед за обявяване на "Караджаловска кория“ за защитена местност.

В рамките на бъдещия режим се предвижда да бъдат забранени дейности като промяна на предназначението на земята, строителство (с изключение на пътната инфраструктура), сеч, проучване и добив на подземни богатства, залесяване с неместни видове, паша на кози, палене на огън и замърсяване. Така ще се гарантира дългосрочното съхраняване на вековните дъбове и свързаните с тях екосистеми.

Обявяването на "Караджаловска кория“ за защитена местност е важна стъпка към запазването на ценни природни богатства в Пловдивска област и осигуряване на възможности за устойчиво използване в полза на местните общности и бъдещите поколения.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
16:54 / 30.09.2025
Как успяха да се ударят точно на това място в Пловдив?
16:17 / 30.09.2025
Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
15:21 / 30.09.2025
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
Изгорялата кола в Пловдив е пламнала след рискови маневри от 16-г...
12:50 / 30.09.2025
Пловдив №1 по финансиране за култура
12:15 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трусове в Община Пловдив
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: