Обявиха конкурс за временен директор на Френската гимназия в Пловдив

Регионалното управление на образованието в Пловдив обяви конкурс за временен директор на Френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери". Училището остана без ръководител след ненавременната кончина на досегашната директорка Мариела Николова.



Мястото е свободно от 2 февруари 2026 г., като временният директор ще управлява училището до заемане на длъжността въз основа на конкурс.



Кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър“.



Документи се подават в Центъра за административно обслужване на РУО- Пловдив всеки работен ден от 9 до 17:30 ч. до 27 януари включително. Процедурата по избор ще протече в два етапа: по документи и събеседване.