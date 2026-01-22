ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха конкурс за временен директор на Френската гимназия в Пловдив
Мястото е свободно от 2 февруари 2026 г., като временният директор ще управлява училището до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър“.
Документи се подават в Центъра за административно обслужване на РУО- Пловдив всеки работен ден от 9 до 17:30 ч. до 27 януари включително. Процедурата по избор ще протече в два етапа: по документи и събеседване.
