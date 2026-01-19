Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив

© Директорката на Френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" г-жа Мариела Николова е починала. Тъжната новина съобщи началникът на РУО- Пловдив Иванка Киркова:



"За живота, за болката и за светлината, която остава…



След тежка лична загуба – загубата на единственото си дете – и след дълга, изтощителна битка с коварна болест, от този свят си отиде директорката на Френската гимназия Мариела Николова.



Животът ѝ поднесе изпитания, които малцина биха могли да понесат. Болка, която не се описва, тъга, която не отминава, и борба, която изисква свръхчовешка сила. И въпреки всичко това, тя остана изправена. Остана човек! Остана светлина!



През последните години, независимо от собствената си болка, Мариела намираше сили да бъде до други майки – жени, докоснати от най-страшното, което този свят може да причини. Подкрепяше ги, разбираше ги, прегръщаше ги с тишина и думи, които лекуват. Без показност. Без самосъжаление. С истинска човечност.



С умиление и благодарност си спомням отношението ѝ към мен още от самото ми постъпване в РУО - Пловдив – добра, подкрепяща, разбираща. Без завист. Без злоба. С финес и с онова рядко качество да виждаш другия с отворено сърце.



С огромно желание, с мисия и със страст тя пое ръководството на Френската гимназия. И не просто го пое, а го носеше достойно. Успя да издигне авторитета на училището и да го утвърди като едно от най-добрите, защото вярваше в образованието, в хората и в смисъла да даваш най-доброто от себе си.



Тя стоеше високо.



И ще стои ВИСОКО – в паметта, в делата си, в хората, които докосна и промени.



Прегръщам те! И много те обичам!



Светъл и цветен път, скъпа моя!"



Мариела Николова е майка на музиканта Николай Николов (NI.co), който загина заедно с колегата си Павел Дюлгерски при тежка катастрофа в Прохода на републиката на 29.06.2018 г.



Екипът на Plovdiv24.bg поднася съболезнования на близките на Мариела Николова за огромната загуба.