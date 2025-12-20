ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общината играе медиатор за Южния обходен колектор
Гражданите се притесняват, че колекторът е запълнен и при евентуални обилни валежи улици в район "Южен" отново ще останат под вода, както предишни пъти се е случвало.
"Когато се направи пресичането, тогава ще има намаляване на нивото. Няколко пъти обяснявам – канализация се строи от крайната точка и постепенно се превключва. В случая – фирмата изпълнител е закупила още една помпа на кръстовището с "Кукленско шосе". Ние апелираме по-скоро да се премине самото кръстовище, да се превключи в един възможен колектор, който е 1000, и всичката тази координация по-скоро трябва да се извършва от ВиК. Но помагаме с каквото можем и налагаме някакъв линеен график" - обясни кметът.
