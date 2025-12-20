© Plovdiv24.bg Община Пловдив за пореден път влиза в ролята на медиатор по отношение на Южния обходен колектор, който се изгражда по проект на държавното дружество ВиК Пловдив. Преди дни представители на общинската администрация са провели среща с EVN Топлофикация, на която е дискутирано продължението на колектора от район "Южен" към "Тракия" и преминаването на жп линиите, съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Гражданите се притесняват, че колекторът е запълнен и при евентуални обилни валежи улици в район "Южен" отново ще останат под вода, както предишни пъти се е случвало.



"Когато се направи пресичането, тогава ще има намаляване на нивото. Няколко пъти обяснявам – канализация се строи от крайната точка и постепенно се превключва. В случая – фирмата изпълнител е закупила още една помпа на кръстовището с "Кукленско шосе". Ние апелираме по-скоро да се премине самото кръстовище, да се превключи в един възможен колектор, който е 1000, и всичката тази координация по-скоро трябва да се извършва от ВиК. Но помагаме с каквото можем и налагаме някакъв линеен график" - обясни кметът.



