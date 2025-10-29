Община Пловдив засилва контрола върху нерегламентираното изгаряне на отпадъци

© Plovdiv24.bg Във връзка с предстоящия отоплителен сезон, Община Пловдив предприема превантивни мерки за засилване на контрола върху нерегламентираното изгаряне на отпадъци и намаляване на негативното въздействие върху качеството на атмосферния въздух.



Според разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, изгарянето и изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места е категорично забранено. Община Пловдив уведомява гражданите и бизнеса за задължението да спазват тези разпоредби, като нарушенията се санкционират с глоба. Физическите лица, които извършват нерегламентирано изгаряне на отпадъци, се наказват с глоба от 2 000 лв. до 5 000 лв., докато едноличните търговци и юридическите лица могат да понесат санкции от 1 400 лв. до 4 000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 лв. до 50 000 лв. за опасни отпадъци. В случай на повторно нарушение, наказанията са в двоен размер.



Община Пловдив засилва контрола и върху нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъци като излезли от употреба гуми, отработени масла, текстил, дървени дограми и други леснозапалими материали. При горенето на тези отпадъци се отделят вредни емисии, които са канцерогенни. Проверките са част от усилията на Община Пловдив за подобряване качеството на атмосферния въздух.