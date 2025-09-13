ИЗПРАТИ НОВИНА
Община Пловдив взима имот от държавата, изгражда нова улица до болница
Автор: Данислава Вълкова 12:32
©
Община Пловдив планира да придобие част от държавен имот с площ от  974 кв. м. чрез областния управител, информира Plovdiv24.bg. В общинския съвет на Пловдив е постъпило писмо, с което се иска въпросният терен, който се намира в район “Южен", ул. “Коматевско шосе" 38 и е в улична регулация да мине във владение на общината, за да се използва за изграждане на нов пътен участък, който да осигури достъпа до Транспортна болница.

В момента имотът е предоставен за управление от МВР.  За изграждането на новата улица общината вече е стартирала процедури по отчуждаване на имоти частна собственост на ул. “Колхида", западно от ул. “Модър".

С решение, което общинските съветници трябва да вземат, се дава срок на кмета един месец да отправи официално искане чрез областния управител до МРРБ за внасянето на предложение до Министерски съвет, който да вземе окончателно решение за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имота на община Пловдив.







Точно до Транспортна болница и ул. Колхида са луксозните строежи на зам. кмет Темелков. Какво съпадение. За това ли изнудваше с оставка? - обшината да му направи инфраструктора на елитния комплекс
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

