Община Пловдив взима имот от държавата, изгражда нова улица до болница
В момента имотът е предоставен за управление от МВР. За изграждането на новата улица общината вече е стартирала процедури по отчуждаване на имоти частна собственост на ул. “Колхида", западно от ул. “Модър".
С решение, което общинските съветници трябва да вземат, се дава срок на кмета един месец да отправи официално искане чрез областния управител до МРРБ за внасянето на предложение до Министерски съвет, който да вземе окончателно решение за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имота на община Пловдив.
