Община Пловдив взе участие в Годишна конференция с международно участие по социална работа
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:45
©
Община Пловдив взе участие в Годишна конференция с международно участие на тема "Образованието по социална работа - стандарти, изследвания и добри практики", организирана от Българска асоциация за образование по социална работа в партньорство с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, катедра "Социални дейности".

Директорът на Дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева поднесе приветствие от името на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров към участниците в конференцията. В своето изказване Веселина Ботева очерта предизвикателствата пред общините, свързани със стратегическото планиране и трансформирането на социалните услуги, както и важността от повишаване на мотивацията на социалните работници и развитието на професията в бъдеще. Тя подчерта ангажимента на Община Пловдив да подкрепя усилията професията "социален работник“ да бъде призната и регулирана на държавно ниво, като гарантира пълна институционална подкрепа за този процес.

Участието на Община Пловдив беше високо оценено от организаторите и гостите на конференцията. Бяха изразени отлични отзиви за мрежата от социални услуги в града, за добрата организация и прилаганите иновативни модели на интегрирано предоставяне на услуги, които се утвърждават като пример за цялата страна.

Община Пловдив продължава да утвърждава своето лидерство в социалната политика и грижата за хората в нужда, като работи активно за устойчиво развитие на социалните услуги и тяхното качество.

В конференцията взеха участие и ръководители на социални услуги, бяха организирани щанд на общинско предприятието "Социално предприятие за хора с увреждания" и посещение от гостите на конференцията в Център за временно настаняване за бездомни лица и семейства, който представя утвърден модел на добра практика за грижа за хора, нуждаещи се от подслон.







