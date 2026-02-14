Община Пловдив прекрати обществена поръчка за над 2 млн. евро

© Plovdiv24.bg Прекратиха поръчката за изграждане на модерно осветление в пловдивския район “Тракия", информира Plovdiv24.bg. Това става ясно от публикуваната информация и решение в електронния сайт за обществени поръчки.



Комисията на ЗОП-а е установила нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. В техническата спецификация, представляваща част от документацията по поръчката, са допуснати съществени несъответствия и пропуски, които не могат да бъдат поправени и които създават условия за ограничаване на кръга на лицата, които могат да подадат оферти.



В техническата спецификация са посочени конкретни архитектурни и технологични решения във връзка със строителството, които следва да бъдат уточнени на етап проектиране и които ограничават възможността за алтернативни технически решения. В техническата спецификация са заложени детайлно конкретизирани параметри на осветителните тела (мощности, светлинен поток, характеристики и др.), както и подробни технически изисквания за системата за управление на външното изкуствено осветление, и изискване за представяне на пълна техническа документация за конкретни изделия. Тези параметри, при провеждане и възлагане на поръчка за инженеринг, следва да се уточнят на етап проектиране, се уточнява в решението за прекратяване на поръчката.



Освен това в техническата спецификация относно Системата за управление на външно изкуствено осветление и посочено: “За доставеният и инсталиран софтуер, възложителят не следва да заплаща лицензия или еквивалент за ползването му минимум за период от 60 месеца“.



Същевременно в раздел V "Гаранционни срокове“ е посочено: "Гаранционните срокове за софтуерно обезпечаване на системата за управление и мониторинг минимум - 3 години“. Налице е противоречие, което не може да бъде поправено с предоставянето на разяснения.



Припомняме, че прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 027 184 €, дейностите са разделени на три:



– Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект;



– Строителство/СМР: Изпълнение на СМР ;



– Авторски надзор: Упражняване на авторски надзор



Целта е да се постигне необходимата според европейските норми модернизация на системата за външно изкуствено осветление чрез внедряване на високоефективни LED осветители, интелигентно управление и мониторинг. Сега съществуващата система за външно изкуствено осветление в район "Тракия" е в незадоволително състояние. Осветлението на лампите е с по-ниска светлинна ефикасност, значително по-лошо цветопредаване, особено при натриевите лампи, които излъчват характерна жълта светлина, и по-кратък експлоатационен живот в сравнение с LED алтернативи.



В поръчката е заложена висока енергийна ефективност, екопроектиране, ограничаване на опасни вещества, намаляване на светлинното замърсяване и оптимизация на експлоатационните разходи.



Планира се в “Тракия" да бъдат поставени над 2000 LED осветителни тела - улични и паркови. Освен лампите ще бъдат подменени и над 460 стълба с различна височина отново по улиците и парковете на "Тракия".



Ще бъдат монтирани и 95 нови табла за улично осветление със система за управление, която позволява димиране и гъвкав контрол на светлината.



Реализацията на поръчката трябва да стане за 360 дни.