ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив прекрати обществена поръчка за над 2 млн. евро
Автор: Данислава Вълкова 15:19Коментари (0)169
© Plovdiv24.bg
Прекратиха поръчката за изграждане на модерно осветление в пловдивския район “Тракия", информира Plovdiv24.bg. Това става ясно от публикуваната информация и решение в електронния сайт за обществени поръчки.

Комисията на ЗОП-а е установила нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. В техническата спецификация, представляваща част от документацията по поръчката, са допуснати съществени несъответствия и пропуски, които не могат да бъдат поправени и които създават условия за ограничаване на кръга на лицата, които могат да подадат оферти.

В техническата спецификация са посочени конкретни архитектурни и технологични решения във връзка със строителството, които следва да бъдат уточнени на етап проектиране и които ограничават възможността за алтернативни технически решения. В техническата спецификация са заложени детайлно конкретизирани параметри на осветителните тела (мощности, светлинен поток, характеристики и др.), както и подробни технически изисквания за системата за управление на външното изкуствено осветление, и изискване за представяне на пълна техническа документация за конкретни изделия. Тези параметри, при провеждане и възлагане на поръчка за инженеринг, следва да се уточнят на етап проектиране, се уточнява в решението за прекратяване на поръчката.

Освен това в техническата спецификация относно Системата за управление на външно изкуствено осветление и посочено: “За доставеният и инсталиран софтуер, възложителят не следва да заплаща лицензия или еквивалент за ползването му минимум за период от 60 месеца“.

Същевременно в раздел V "Гаранционни срокове“ е посочено: "Гаранционните срокове за софтуерно обезпечаване на системата за управление и мониторинг минимум - 3 години“. Налице е противоречие, което не може да бъде поправено с предоставянето на разяснения.

Припомняме, че прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 027 184 €,  дейностите са разделени на три:

– Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект;

– Строителство/СМР: Изпълнение на СМР ;

– Авторски надзор: Упражняване на авторски надзор

Целта е да се постигне необходимата според европейските норми модернизация на системата за външно изкуствено осветление чрез внедряване на високоефективни LED осветители, интелигентно управление и мониторинг. Сега съществуващата система за външно изкуствено осветление в район "Тракия" е в незадоволително състояние. Осветлението на лампите е с по-ниска светлинна ефикасност, значително по-лошо цветопредаване, особено при натриевите лампи, които излъчват характерна жълта светлина, и по-кратък експлоатационен живот в сравнение с LED алтернативи.

В поръчката е заложена висока енергийна ефективност, екопроектиране, ограничаване на опасни вещества, намаляване на светлинното замърсяване и оптимизация на експлоатационните разходи.

Планира се в “Тракия" да бъдат поставени над 2000 LED осветителни тела - улични и паркови. Освен лампите ще бъдат подменени и над 460 стълба с различна височина отново по улиците и парковете на "Тракия".

Ще бъдат монтирани и 95 нови табла за улично осветление със система за управление, която позволява димиране и гъвкав контрол на светлината. 

Реализацията на поръчката трябва да стане за 360 дни.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болниц...
11:52 / 14.02.2026
Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почт...
08:58 / 14.02.2026
Фрапиращо: От Пловдив дойде лоша новина за цените по пазарите
08:25 / 14.02.2026
7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
08:08 / 14.02.2026
Ново пазарно проучване показва колко милиона ще дадем за ремонта ...
07:59 / 14.02.2026
Община Пловдив осигурява повече автобуси днес
07:20 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
09:02 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
България и Войната в Украйна
Борба за влияние в Близкия Изток
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: