ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивски район грейва с ново осветление за 2 млн. €
Според информацията дейностите са разделени на три:
– Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект;
– Строителство/СМР: Изпълнение на СМР ;
– Авторски надзор: Упражняване на авторски надзор
Целта е да се постигне необходимата според европейските норми модернизация на системата за външно изкуствено осветление чрез внедряване на високоефективни LED осветители, интелигентно управление и мониторинг. Съществуващата система за външно изкуствено осветление в район "Тракия" е в незадоволително състояние. Осветлението на сегашните лампи се отличава с по-ниска светлинна ефикасност, значително по-лошо цветопредаване, особено при натриевите лампи, които излъчват характерна жълта светлина, и по-кратък експлоатационен живот в сравнение с LED алтернативи.
В поръчката е заложена висока енергийна ефективност, екопроектиране, ограничаване на опасни вещества, намаляване на светлинното замърсяване и оптимизация на експлоатационните разходи.
В района ще бъдат поставени над 2000 LED осветителни тела - улични и паркови. Освен лампите ще бъдат подменени и над 460 стълба с различна височина отново по улиците и парковете на "Тракия".
Ще бъдат монтирани и 95 нови табла за улично осветление със система за управление, която позволява димиране и гъвкав контрол на светлината.
С новите енергоспестяващи крушки ще се постигне и значително намаляване на потреблението на електроенергия, редуциране на емисиите на парникови газове, ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и повишаване надеждността и устойчивостта на публичната инфраструктура.
Реализацията на поръчката трябва да стане за 360 дни, а възложител е кметът Костадин Димитров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS