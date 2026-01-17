Пловдивски район грейва с ново осветление за 2 млн. €

© Plovdiv24.bg илюстративна снима Нова обществена поръчка за модернизация на системата за външно изкуствено осветление в район "Тракия“, гр. Пловдив“ е пуснала общинската администрация, информира Plovdiv24.bg. Прогнозната стойност е в размер на 2 027 184 €, а срокът за кандидатстване е 4 февруари.



Според информацията дейностите са разделени на три:



– Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект;



– Строителство/СМР: Изпълнение на СМР ;



– Авторски надзор: Упражняване на авторски надзор



Целта е да се постигне необходимата според европейските норми модернизация на системата за външно изкуствено осветление чрез внедряване на високоефективни LED осветители, интелигентно управление и мониторинг. Съществуващата система за външно изкуствено осветление в район "Тракия" е в незадоволително състояние. Осветлението на сегашните лампи се отличава с по-ниска светлинна ефикасност, значително по-лошо цветопредаване, особено при натриевите лампи, които излъчват характерна жълта светлина, и по-кратък експлоатационен живот в сравнение с LED алтернативи.



В поръчката е заложена висока енергийна ефективност, екопроектиране, ограничаване на опасни вещества, намаляване на светлинното замърсяване и оптимизация на експлоатационните разходи.



В района ще бъдат поставени над 2000 LED осветителни тела - улични и паркови. Освен лампите ще бъдат подменени и над 460 стълба с различна височина отново по улиците и парковете на "Тракия".



Ще бъдат монтирани и 95 нови табла за улично осветление със система за управление, която позволява димиране и гъвкав контрол на светлината.



С новите енергоспестяващи крушки ще се постигне и значително намаляване на потреблението на електроенергия, редуциране на емисиите на парникови газове, ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и повишаване надеждността и устойчивостта на публичната инфраструктура.







Реализацията на поръчката трябва да стане за 360 дни, а възложител е кметът Костадин Димитров.