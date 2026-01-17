ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивски район грейва с ново осветление за 2 млн. €
Автор: Данислава Вълкова 20:27Коментари (0)392
© Plovdiv24.bg
илюстративна снима
Нова обществена поръчка за модернизация на системата за външно изкуствено осветление в район "Тракия“, гр. Пловдив“ е пуснала общинската администрация, информира Plovdiv24.bg. Прогнозната стойност е в размер на 2 027 184 €, а срокът за кандидатстване е 4 февруари.

Според информацията дейностите са разделени на три:

– Проектиране: Изготвяне на инвестиционен проект;

– Строителство/СМР: Изпълнение на СМР ;

– Авторски надзор: Упражняване на авторски надзор

Целта е да се постигне необходимата според европейските норми модернизация на системата за външно изкуствено осветление чрез внедряване на високоефективни LED осветители, интелигентно управление и мониторинг. Съществуващата система за външно изкуствено осветление в район "Тракия" е в незадоволително състояние. Осветлението на сегашните лампи се отличава с по-ниска светлинна ефикасност, значително по-лошо цветопредаване, особено при натриевите лампи, които излъчват характерна жълта светлина, и по-кратък експлоатационен живот в сравнение с LED алтернативи.

В поръчката е заложена висока енергийна ефективност, екопроектиране, ограничаване на опасни вещества, намаляване на светлинното замърсяване и оптимизация на експлоатационните разходи.

В района ще бъдат поставени над 2000 LED осветителни тела - улични и паркови. Освен лампите ще бъдат подменени и над 460 стълба с различна височина отново по улиците и парковете на "Тракия".

Ще бъдат монтирани и 95 нови табла за улично осветление със система за управление, която позволява димиране и гъвкав контрол на светлината. 

С новите енергоспестяващи крушки ще се постигне и значително намаляване на потреблението на електроенергия, редуциране на емисиите на парникови газове, ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и повишаване надеждността и устойчивостта на публичната инфраструктура.

 

Реализацията на поръчката трябва да стане за 360 дни, а възложител е кметът Костадин Димитров.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Голяма ВиК авария в Асеновград
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кръгово кръстовище на Сточна гара?
Космическа надпревара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: