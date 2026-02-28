Сподели close
Няколко дни преди да бъде избран изпълнител община Пловдив прекрати обществена поръчка на стойност 10,6 млн. евро. Става въпрос за изграждане на социални жилища на бул “Цариградско шосе".  За проекта Plovdiv24.bg ви информира в средата на ноември 

Като мотиви комисията по обществената поръчка посочва, че е отпаднала необходимостта от провеждането й, поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението. ЗОП-ът за "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в Община Пловдив“ е финансиран с договор, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Пловдив. По него е осигурена 100% безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектното предложение. 

С Решение на Цветан Спасов – Главен dиректор на ГДЕФМПП и ръководител на СНД, обаче договорът е прекратен, следователно отпада източникът на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на строителството. Средства в бюджета на Община Пловдив не са налични. При това положение е невъзможно да се осигури финансиране за изпълнението на обществената поръчка, се казва в документацията.

Plovdiv24.bg припомня, че проектът включва изграждане на три нови двуетажни сгради със спални помещения, дневни, перални, кухни, трапезарии,  санитарни възли, всяка за 30 потребители или общо 90 потребители на социалната услуга.

Имотът е с Г-образна форма, граничи с второстепенна улица, отбивка от локалното платно на бул. "Цариградско шосе“, със СУПЗ "Свети Георги“, с имота на Белодробна болница и с новообразувания имот за "Дом за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“.