За проекта Plovdiv24.bg ви информира в средата на ноември
Като мотиви комисията по обществената поръчка посочва, че е отпаднала необходимостта от провеждането й, поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението. ЗОП-ът за "Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в Община Пловдив“ е финансиран с договор, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Пловдив. По него е осигурена 100% безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектното предложение.
С Решение на Цветан Спасов – Главен dиректор на ГДЕФМПП и ръководител на СНД, обаче договорът е прекратен, следователно отпада източникът на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на строителството. Средства в бюджета на Община Пловдив не са налични. При това положение е невъзможно да се осигури финансиране за изпълнението на обществената поръчка, се казва в документацията.
Plovdiv24.bg припомня, че проектът включва изграждане на три нови двуетажни сгради със спални помещения, дневни, перални, кухни, трапезарии, санитарни възли, всяка за 30 потребители или общо 90 потребители на социалната услуга.
Имотът е с Г-образна форма, граничи с второстепенна улица, отбивка от локалното платно на бул. "Цариградско шосе“, със СУПЗ "Свети Георги“, с имота на Белодробна болница и с новообразувания имот за "Дом за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.