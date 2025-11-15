Община Пловдив строи нови социални жилища за 20,6 млн. лева

© Plovdiv24.bg Архив Сериозна сума за обществена поръчка отпуска община Пловдив, информира Plovdiv24.bg. 20 637 896 лева с ДДС за изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания.



Обхватът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности. 8 декември е крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване. Строително-монтажните работи трябва да приключат за не повече от 150 дни съгласно техническото задание.



Имотът е с Г-образна форма, граничи с второстепенна улица, отбивка от локалното платно на бул. "Цариградско шосе“, със СУПЗ "Свети Георги“, с имота на Белодробна болница и с новообразувания имот за "Дом за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“. С проекта се цели реализирането на три нови двуетажни сгради със спални помещения, дневни, перални, кухни, трапезарии, санитарни възли, всяка за 30 потребители или общо 90 потребители на социалната услуга.



Предвижда се изграждането на алейна мрежа от унипаваж за достъп до всички сгради. Алейната мрежа ще се състои от кръгови форми предоставящи възможност за обиколки на жителите. В двора не се предвиждат стъпала, които да възпрепятстват свободният достъп на лица с двигателни увреждания, при бордюрите се предвиждат скосявания, а рампите са с максимален наклон до 5%.



Ще се изгради паркинг с четири паркоместа и противопожарен път от асфалтова настилка за пожарен автомобил с ширина 3,50 м.



Плащането на обекта ще се извършва на три транша според степента на готовност на обекта.