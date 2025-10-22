ИЗПРАТИ НОВИНА
Община Пловдив организира втора кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:15
©
Поради големия интерес от страна на гражданите към проведената през юни кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, Община Пловдив организира втора кампания, която ще се състои на 24 октомври (петък). 

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в район "Централен“ – бул. "Шести септември“, паркингът зад магазин "Т-Маркет“ (бившият ресторант Стадиона) в часовия диапазон от 08:30 до 14:30 ч.

Ще се приемат следните видове опасни отпадъци:

Живак и живаксъдържащи уреди (без луминисцентни лампи)

Лакове и бояджийски материали

Домакински препарати

Мастила и замърсени опаковки

Опаковки, съдържащи опасни вещества

Пестициди

Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност 

Инициативата цели да улесни предаването на опасни отпадъци по безопасен и екологосъобразен начин, като по този начин се намалява рискът за човешкото здраве и природата. 

Община Пловдив изказва своята благодарност на гражданите за проявения интерес и отговорното отношение към опазването на околната среда. 

При невъзможност да се включите в кампанията, опасни отпадъци може да се предават и на обособената площадка в базата на ОП "Чистота“, район "Южен“.







Статистика: