|Община Пловдив организира втора кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата
Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в район "Централен“ – бул. "Шести септември“, паркингът зад магазин "Т-Маркет“ (бившият ресторант Стадиона) в часовия диапазон от 08:30 до 14:30 ч.
Ще се приемат следните видове опасни отпадъци:
Живак и живаксъдържащи уреди (без луминисцентни лампи)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати
Мастила и замърсени опаковки
Опаковки, съдържащи опасни вещества
Пестициди
Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност
Инициативата цели да улесни предаването на опасни отпадъци по безопасен и екологосъобразен начин, като по този начин се намалява рискът за човешкото здраве и природата.
Община Пловдив изказва своята благодарност на гражданите за проявения интерес и отговорното отношение към опазването на околната среда.
При невъзможност да се включите в кампанията, опасни отпадъци може да се предават и на обособената площадка в базата на ОП "Чистота“, район "Южен“.
