Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на отработени масла
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:55Коментари (0)217
Европейската седмица за намаляване на отпадъците е инициатива, чиято цел е да насърчи изпълнението на дейности за повишаване на осведомеността относно устойчивото използване на ресурсите и управление на отпадъците.

В тази връзка, в периода от 19 до 21 ноември 2025 г., Община Пловдив, съвместно с  "Ойл рециклейшън" ЕООД, ще проведе втората за годината кампания за предаване на отработени масла. Желаещите да се включат може да предадат своите отпадъци безвъзмездно  на посочените места:

-19 ноември от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Източен" – кръстовището на ул. "Стою Шишков" и ул. "Месемврия";

-19 ноември от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Тракия" – паркингът на гара "Тракия";

-20 ноември от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Северен" – пред автогара "Север" до магазин "Лидъл";

- 20 ноември от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Централен" – бул. "Шести септември", паркингът зад м-н "Т Маркет" (ресторант Стадиона);

- 21 ноември от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Южен" – продължението на бул. "Македония срещу магазин "Лидл";

- 21 ноември от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Западен" – паркингът на ул. "Ранни лист" до параклиса "Св. Троица".

Освен по време на кампанията за разделно събиране на отработени масла, гражданите могат да ги предават всяка седмица от понеделник до петък на площадка на подизпълнител на "Ойл рециклейшън" ЕООД, находяща се на адрес: ул. "Брезовско шосе" № 180, склад № 215, след предварителна заявка на тел. 0876092929.

Във връзка с изискванията за сезонна смяна на гумите, напомняме, че лицата, които пускат на пазара такъв продукт, са длъжни да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми в местата на продажбата и на смяната им без крайните потребители да дължат заплащане. Това означава, че гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз. Освен по този начин гражданите имат възможност да предават излезли от употреба гуми (до 4 бр.) на площадката на ОП "Чистота" на ул. "Даме Груев" №64А.

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми и отработени масла, както и изгарянето, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение за дейности с отпадъци.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.







