ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на отработени масла
В тази връзка, в периода от 19 до 21 ноември 2025 г., Община Пловдив, съвместно с "Ойл рециклейшън" ЕООД, ще проведе втората за годината кампания за предаване на отработени масла. Желаещите да се включат може да предадат своите отпадъци безвъзмездно на посочените места:
-19 ноември от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Източен" – кръстовището на ул. "Стою Шишков" и ул. "Месемврия";
-19 ноември от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Тракия" – паркингът на гара "Тракия";
-20 ноември от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Северен" – пред автогара "Север" до магазин "Лидъл";
- 20 ноември от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Централен" – бул. "Шести септември", паркингът зад м-н "Т Маркет" (ресторант Стадиона);
- 21 ноември от 09:00 ч. до 12:00 ч., район "Южен" – продължението на бул. "Македония срещу магазин "Лидл";
- 21 ноември от 13:00 ч. до 16:00 ч., район "Западен" – паркингът на ул. "Ранни лист" до параклиса "Св. Троица".
Освен по време на кампанията за разделно събиране на отработени масла, гражданите могат да ги предават всяка седмица от понеделник до петък на площадка на подизпълнител на "Ойл рециклейшън" ЕООД, находяща се на адрес: ул. "Брезовско шосе" № 180, склад № 215, след предварителна заявка на тел. 0876092929.
Във връзка с изискванията за сезонна смяна на гумите, напомняме, че лицата, които пускат на пазара такъв продукт, са длъжни да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми в местата на продажбата и на смяната им без крайните потребители да дължат заплащане. Това означава, че гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз. Освен по този начин гражданите имат възможност да предават излезли от употреба гуми (до 4 бр.) на площадката на ОП "Чистота" на ул. "Даме Груев" №64А.
За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми и отработени масла, както и изгарянето, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение за дейности с отпадъци.
Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Стефан Златинов е новият областен председател на ДСБ в Пловдив
10:57 / 16.11.2025
Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цен...
09:50 / 16.11.2025
Исторически момент за пловдивската медицина, две роботизирани сис...
09:22 / 16.11.2025
Нов подход към проблема с водата в "Тракия"
09:00 / 16.11.2025
Слънчева неделя в Пловдив
08:18 / 16.11.2025
Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на ...
19:15 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS