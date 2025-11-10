Община Пловдив обявява конкурс

© Националните есенни изложби се провеждат ежегодно в град Пловдив в периода 1 – 30 септември. Началото е поставено на 17 декември 1967 г., когато в дома на Атанас Кръстев (възрожденската къща на ул. "Д-р Чомаков“ № 5 в Стария град ) е показана самостоятелна изложба от 33 акварела на художника Георги Божилов - Слона.



През есента на 1970 г., се откриват няколко самостоятелни изложби в къщите и дворовете на Старинен Пловдив. В самото начало те са наричани Камерни изложби в Стария град, като в тези първи години са представяни предимно пловдивски автори. Бързо след това форумът се превръща във важно събитие за художествената сцена в България, а заедно с това се променя и неговото название на Национални есенни изложби. През 1976 г., в организирането на изложбите за първи път се включва Съюзът на българските художници.



През 80-те изложбите се регламентират с въвеждането на критерии и система за представяне на художниците, а в края на десетилетието се въвежда и статут, чрез който се цели съхраняване на оригиналността на проявата и регламентиране на техническите изисквания към произведенията. Въвежда се и почетно участие като признание към най-изявените творци.



Постепенно, от локално събитие за ограничен кръг от пловдивски творци, изложбите добиват авторитет и тежест на национален преглед на изкуството. В дългогодишната им история участие в тях взимат най-изявените български художници. Сред участниците в Националните есенни изложби през годините са Златю Бояджиев, Димитър Киров, Атанас Яранов, Иван Кирков, Петър Дочев, Енчо Пиронков, Любомир Самарджиев, Дечко Узунов, Ненко Токмакчиев, Валентин Старчев, Крум Дамянов, Тодор Панайотов, Петър Чуклев, Здравко Захариев, Йоан Левиев, Георги Баев, Георги Божилов, Димитър Казаков, Емил Стойчев, Любен Зидаров, Генко Генков, Ванко Урумов, Цвятко Сиромашки, Валентин Старчев, Свилен Блажев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков, Станислав Памукчиев, Андрей Даниел, Божидар Бояджиев и още десетки от най-известните имена на българската художествена сцена.



През 90-те години Националните есенни изложби се организират вече не на принципа на общите художествени изложби, а на кураторски принцип. Известни български изкуствоведи и художници задават темата и селекцията на форума всяка година. От 2000 г. започва да се провежда и кураторски конкурс. От 2013 до 2024 г. изложбите имат постоянен куратор – проф. д-р Галина Лардева, която избира тематичния фокус, участниците и осъществява цялостната организация.



От 2025 г., съгласно изискванията на българското законодателство и утвърдения от кмета на Община Пловдив Статут на Национални есенни изложби – Пловдив, се въвежда отново конкурсното начало. Целта на конкурса за куратор на НЕИ е да създаде разнообразен профил на това значимо събитие и на максимално прозрачен и демократичен принцип да се стимулира активното участие на специалисти в сферата на визуалните изкуства от цялата страна, да се постави фокус върху съвременните тенденции в изкуството, представени в характерната и неповторима среда на архитектурно историческия резерват "Старинен Пловдив“, като така се продължи и развие традицията на този важен форум.



Община Пловдив в партньорство с Общински институт (ОИ) "Старинен Пловдив“, Градска художествена галерия (ГХГ) - Пловдив и частни галерии ще осигури дворни и интериорни пространства в Стария град, както следва: Балабанова къща - двор, дълбока и сводеста зали; Къща Хиндлиян - дворно пространство, мааза и зали на верандата; Къща на Верен Стамболян - двор и партерни помещения; ГХГ- Пловдив – Постоянна експозиция "Мексиканско изкуство“ - двор и зала сутерен, ГХГ- Пловдив – Постоянна експозиция "Енчо Пиронков“ - двор; Галерия "Червеното пони“- двор.



В зависимост от концепцията на конкретното издание, могат да се договорят и други изложбени площи. Схеми и снимки от обектите - активен бутон в страницата https://culture.plovdiv.bg/.



Условия за участие:



Национални есенни изложби се осъществяват въз основа на избран с конкурс куратор/кураторски екип и кураторска концепция при спазване на условията на Статут на Национални есенни изложби – Пловдив. В конкурса могат да участват български юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган и български пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия.



Документите по чл. 18 от Статута се подават по реда на чл.19 и при условията на чл.20 от същия. Концепциите и всички придружаващи документи се изпращат в PDF формат по електронна поща culture@plovdiv.bg, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).



Необходими документи за участие в конкурса:



1. Попълнено заявление по образец;



2. Творческа биография и портфолио на кандидата/кандидатите с визуален материал и линкове към реализирани проекти;



3. Предварителна кураторска концепция в свободен текст до 10 стандартни страници, която трябва да включва: тема и обединяваща идея на събитието, кратка теоретична обосновка на избраната тема, предварителна селекция на артисти, предварително разпределение по избраните изложбени пространства, обща комуникационна стратегия;



4. Попълнен предварителен бюджет и график на дейности по образец;



5. Съпътстващ визуален материал – портфолиа на избраните артисти, скици и макети с разпределение в пространствата;



6. Препоръчителни писма и писма за партньорство (по желание).



7. Допълнителни изисквания към документите: названията на файловете трябва да са коректно изписани; портфолиата, визуалните материали и творческите биографии да се обединят в .zip файлове или в линкове; заявлението за участие и проектобюджетът се изпращат или подписани с електронен подпис от кандидата, или подписани и подпечатани на хартия и сканирани, като оригиналите на хартия се прилагат след селекцията и стават неизменна част от договора.



Средства за организация на изложбите:



Финансовите параметри на средствата за организацията на НЕИ през 2026 г. са в размер до 23 500 Eвро (€) (Двадесет и три хиляди и петстотин евро) или 45 962.01 лв. (Четиридесети пет хиляди деветстотин шестдесет и два лева и една стотинка) с включен ДДС.



Община Пловдив обезпечава средствата, необходими за покриване на следните разходи:



1. Административни разходи по проекта – командировъчни на екипа, счетоводни и юридически услуги.



2. Преки разходи по дейности



2.1. Творчески хонорари на куратор/кураторски екип и участници.



2.2. Продукционни разходи за създаване на нови произведения.



2.3. Технически разходи за инсталиране и деинсталиране на произведенията и транспорт.



2.4. Хонорари на технически лица и пазители.



2.5. Наем на техника и организационни разходи по откриване на изложбите.



2.6. Разходи за пътни и хотелско настаняване на участниците.



2.7. Визуална идентичност и рекламни материали.



Поощрява се привличането на допълнителни партньорства и спонсорства на събитието. Отразяването на допълнително финансиране в предварителния бюджет при кандидатстване става с писма за потвърждение от партньорите.



Срок за кандидатстване:



Срокът за подаване на кураторски концепции, ведно с документите и приложенията към тях е както следва: по електронен път на електронна поща culture@plovdiv.bg - до 24:00 ч. на 31.12.2025 г.



Начин на провеждане на конкурса:



Постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Пловдив. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на документи с цел избягване конфликт на интереси. Преди оценяването комисията приема методика, по която ще работи и определя тежестта на отделните критерии. При оценяване се ръководи от следните критерии:



1. Професионален опит на кандидата/кандидатите.



2. Яснота и оригиналност на кураторската теза, успешно и въздействащо интегриране в избраните изложбени пространства.



3. Селекция на предложените артисти.



4. Реалистичност на предложения предварителен бюджет.



5. Възможност за достигане на разнообразни публики.



6. Потенциални връзки и препратки с дългата и интересна история на форума, почетни участия на пловдивски автори, ретроспективни елементи в експозицията.



7. Национална значимост на художествения факт, получен в резултат на реализирането на кураторската концепция.



Окончателно решение се взима на базата на дискусия. Протоколът от работата на комисията се утвърждава от кмета на община Пловдив и в тридневен срок се обявяват резултатите от конкурса. Взаимоотношенията между община Пловдив и класирания на първо място куратор/кураторски екип се уреждат чрез сключване на договори.



Всички съобщения и документи във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на община Пловдив.