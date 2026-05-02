Обществена поръчка за "Полагане на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на Община Пловдив“ е към финала на процедурата. Градската администрация търси изпълнители измежду три фирми, които да се погрижат за безопасността и организацията на движението по пловдивските улици, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че процедурата е разделена на две обособени позиции. Първата обхваща полагането на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа в града. Втората позиция е насочена към поставянето на нова и ремонт на вече съществуващата вертикална пътна сигнализация на територията на общината.

Прогнозната стойност на процедурата е 1 020 000 евро с ДДС.

Крайният срок, в който заинтересованите фирми могат да подават своите оферти или заявления за участие, беше 21 април.

Позиции

Предметът на поръчката по първата позиция включва полагане на маркировка с бяла акрилатна боя, студен шприц пластик и термопластик със стъклени перли. Предвидено е още премахване на стара маркировка, поставяне на пътни знаци от термопластик и точкуване на осова и крайна линия.

За втората позиция дейностите обхващат доставка и монтаж на поцинковани пътни знаци, оградни пана, указателни табели, антипаркинг стълбчета с логото на Община Пловдив, гумени ограничители на скоростта, панорамни огледала и светодиодни знаци за пешеходни пътеки.

Участници

Вече са постъпили технически предложения от фирмите "Битулайт“ ООД, "Пенон“ ООД по първата позиция и отново "Пенон“ ООД иТрафик Пътна Сигнализация“ ЕООД по втората.

Срокът на договорите и по двете позиции е за 2 (две) години или до достигане на максимално допустимата стойност.

Възложител на обществената поръчка е Димчо Йоргов, директор на общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“.