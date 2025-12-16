ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обновяват цялото каре около стадион "Христо Ботев"
Както съобщихме, завършването на улица "Славянска" е на финален етап и ще бъде приключена в срок. След пускането на движението тя ще поеме част от трафика, минаващ по успоредния булевард "Санкт Петербург".
Едновременно с изграждането на стадиона се работи и по облагородяването на района около него, увери кметът Русинов. Изцяло обновена е и улица "Месемврия", което допълнително улеснява гражданите из вътрешните улици. На самата "Месемврия", на гърба на стадиона, беше изградена детска площадка. В пространството има обособена сцена, нови пейки и ново озеленяване. В момента се изгражда сондаж за напоителна система, а през 2026 г. ще се оправят тротоарите.
Кметът се надява да започне работа и по реконструкцията на улица "Богомил" в участъка от ул. "Лев Толстой" до бул. "Източен". За нея е издадено строително разрешение и може да бъде завършена в оставащите две години от мандата. Амбицията на Русинов е да се направи по подобие на "Славянска" - с подмяна на подземната инфраструктура, с асфалт и отводняване, каквото няма сега.
В най-кратки срокове се предвижда рехабилитация на парк "Чайка". Планира се да се подмени ударопоглъщащата настилка на детската площадка, да се рехабилитират прилежащите на парка фитнес уреди, да се ремонтират и пребоядисат пейките. Изобщо – целият парк ще придобие много по-различен вид, предвид, че е в непосредствена близост със "Славянска" и стадиона, смята районният кмет.
На съседната улица "Волтер", на която е реализиран проект по ПУДООС, е останала стара пързалка от времето на соца. По искане на гражданите пързалката ще бъде демонтирана, ще се сложи ударопоглъщаща настилка и чисто ново детско съоръжение. Накратко казано, около стадиона и ул. "Славянска" ще се облагородят много неща, обобщи Русинов.
