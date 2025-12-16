ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обновяват цялото каре около стадион "Христо Ботев"
Автор: Диана Бикова 15:43Коментари (1)1213
© Plovdiv24.bg
Целият район около стадион "Христо Ботев" ще бъде напълно обновен. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg кметът на район "Източен" Емил Русинов.

Както съобщихме, завършването на улица "Славянска" е на финален етап и ще бъде приключена в срок. След пускането на движението тя ще поеме част от трафика, минаващ по успоредния булевард "Санкт Петербург".

Едновременно с изграждането на стадиона се работи и по облагородяването на района около него, увери кметът Русинов. Изцяло обновена е и улица "Месемврия", което допълнително улеснява гражданите из вътрешните улици. На самата "Месемврия", на гърба на стадиона, беше изградена детска площадка. В пространството има обособена сцена, нови пейки и ново озеленяване. В момента се изгражда сондаж за напоителна система, а през 2026 г. ще се оправят тротоарите. 

Кметът се надява да започне работа и по реконструкцията на улица "Богомил" в участъка от ул. "Лев Толстой" до бул. "Източен". За нея е издадено строително разрешение и може да бъде завършена в оставащите две години от мандата. Амбицията на Русинов е да се направи по подобие на  "Славянска" - с подмяна на подземната инфраструктура, с асфалт и отводняване, каквото няма сега. 

В най-кратки срокове се предвижда рехабилитация на парк "Чайка". Планира се да се подмени ударопоглъщащата настилка на детската площадка, да се  рехабилитират прилежащите на парка фитнес уреди, да се ремонтират и пребоядисат пейките. Изобщо – целият парк ще придобие много по-различен вид, предвид, че е в непосредствена близост със "Славянска" и стадиона, смята районният кмет.

На съседната улица "Волтер", на която е реализиран проект по ПУДООС, е останала стара пързалка от времето на соца. По искане на гражданите пързалката ще бъде демонтирана, ще се сложи ударопоглъщаща настилка и чисто ново детско съоръжение. Накратко казано, около стадиона и ул. "Славянска" ще се облагородят много неща, обобщи Русинов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Страхотно е да виждаме как вместо обичайната практика да се наливат пари за раздутите сметки на ПИМК, самата Община да подобрява инфраструктурата до стадиона. СчС откраднатите от Зико и ПИМК пари бяха да направят 5 стадиона. Браво на кмета, че спря Грабежа за Гомнежа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Електронното записване в детските градини
Тенис от Пловдив и региона
Масова стрелба на плаж в Австралия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: