ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обновиха пътната маркировка на места в "Северен"
Постепенно ще бъдат обхванати и ключови улици и кръстовища, което ще допринесе за по-добра организация на движението и намаляване на риска от пътни инциденти.
"Новата маркировка е важна стъпка към безопасността на движението. Тя ще осигури по-удобно придвижване както за шофьорите, така и за пешеходците“, посочват от районната администрация.
Местните власти призовават водачите на моторни превозни средства да бъдат особено внимателни при движение в близост до училища и детски заведения, където рискът за деца и пешеходци е най-голям.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Труп на млада жена е открит в Пловдив
21:49 / 28.08.2025
Жалко! Селяндурският манталитет постепенно превзема Пловдив!
21:27 / 28.08.2025
Кметът на Пловдив: Възхитително, честно!
20:37 / 28.08.2025
Голям резил за дама на оживен булевард в Пловдив в 18:30 часа, пр...
19:06 / 28.08.2025
Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават ...
15:47 / 28.08.2025
Пловдивчанин: По-лесно е да оставиш мизерия и да чакаш някой друг...
15:00 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS