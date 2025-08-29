© виж галерията В район "Северен“ стартира кампания за обновяване на хоризонталната пътна маркировка. Дейностите започнаха приоритетно около училища, детски градини и ясли, с цел да се гарантира по-голяма безопасност на най-малките жители на района.



Постепенно ще бъдат обхванати и ключови улици и кръстовища, което ще допринесе за по-добра организация на движението и намаляване на риска от пътни инциденти.



"Новата маркировка е важна стъпка към безопасността на движението. Тя ще осигури по-удобно придвижване както за шофьорите, така и за пешеходците“, посочват от районната администрация.



Местните власти призовават водачите на моторни превозни средства да бъдат особено внимателни при движение в близост до училища и детски заведения, където рискът за деца и пешеходци е най-голям.