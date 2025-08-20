© виж галерията Топла грижа, модерна среда и внимание към всеки детайл очакват бъдещите майки в Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ "Свети Георги“. Обновената база предлага нови VIP стаи, създадени специално за комфорт и спокойствие на родилките.



Новите условия включват модерно обзаведени стаи с уют и чистота, както и възможност за самостоятелно настаняване с или без придружител срещу допълнително заплащане. По този начин всяка майка може да избере обстановката, която най-добре отговаря на нейните нужди и предпочитания.



Висококвалифицирани специалисти ще бъдат до бъдещите майки на всяка стъпка от пътя към майчинството, осигурявайки професионална грижа, внимание и подкрепа. Средата е създадена така, че майката и бебето да се чувстват защитени и обгрижени, а всеки детайл – от обзавеждането до персоналното внимание – е съобразен с техния комфорт.



"Нашата мисия е да превърнем тези специални мигове в незабравимо преживяване – с внимание, опит и нови удобства за всяка бъдеща майка и нейното бебе“, споделят от клиниката.



Всяко раждане е ново начало и е важно да бъде посрещнато в среда на комфорт, сигурност и професионализъм. С обновената база и новите VIP стаи, УМБАЛ "Свети Георги“ предлага точно това – уют, сигурност и грижа за всяка майка и нейното дете.