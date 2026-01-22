ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Областният управител на Пловдив - официален гост на открит урок по здравословно хранене
Урокът бе подготвен от преподавателя Лилия Костадинова по методиката на програмата FoodEducators Teachers’ Training на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и реализирана в България от БГ Наука и EIT Food. По тази програма обучение преминаха 50 учители от Пловдивска област, а кампанията за здравословно хранене преминава под патронажа на областния управител проф. Янчева.
По време на урока учениците участваха в поредица от интерактивни игри, в които трябваше да избират хранителни продукти, да пресмятат тяхната хранителна стойност и да избират сами своя здравословен план за закуска с повече протеини, фибри и по-малко въглехидрати. Заниманието беше наситено с бурни дискусии, в които децата признаха, че предпочитат вкусните храни пред здравословните.
В рамките на урока обаче се убедиха, че и полезните храни могат да бъдат вкусни. Заедно със своята преподавателка те приготвиха овесени ядки с различни видове млека – прясно, бадемово, кокосово – мед и плодове, и се убедиха, че е вкусно. Предложиха също различни менюта за сутринта – омлет със сирене и добавка от свежи зеленчуци, тост със сирена и пълнозърнест хляб, овесена солена каша, мюсли с плодове и кисело мляко, тортила с немазни меса и зеленчуци.
Децата сами стигнаха до извода, че не може на всяко хранене да се приемат основно тестени продукти, газирани напитки и преработени храни, защото съдържат голямо количество въглехидрати, които повишават рязко кръвната захар, а после водят до рязък спад на енергията. При прекомерна употреба предизвикват здравословни проблеми. Учениците смятат, че движението също е важно, защото то помага за изгаряне на калориите и повишава тонуса.
Областният управител проф. Христина Янчева поздрави учениците за отличното представяне и подари за училищната библиотека издание на първата българска готварска книга, написана от големия ни поет и фолклорист Петко Р. Славейков. Томчето за първи път е издадено през 1870 г., като в него са събрани десетки вкусни рецепти и ценни съвети за всеки домашен готвач.
Директорът на училището също поздрави децата и заяви, че в рамките на инициативата обучение по здравословно хранене ще преминат всички близо 200 деца. Тя благодари на преподавателите, които сe включват в тази значима инициатива – Деница Минева, Лилия Костадинова и Светлана Моллова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след с...
09:31 / 22.01.2026
Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична ...
08:51 / 22.01.2026
В бяла премяна осъмна Пловдив
08:11 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS