© виж галерията Учениците от шести клас на ОУ "Г. С. Раковски“ – с. Болярци, дискутираха защо е важна закуската и какви храни да се включат в нея, за да им дава енергия и сили за целия ден. Специален гост на открития урок бе областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева и директорът на училището Даниела Панчева.



Урокът бе подготвен от преподавателя Лилия Костадинова по методиката на програмата FoodEducators Teachers’ Training на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и реализирана в България от БГ Наука и EIT Food. По тази програма обучение преминаха 50 учители от Пловдивска област, а кампанията за здравословно хранене преминава под патронажа на областния управител проф. Янчева.



По време на урока учениците участваха в поредица от интерактивни игри, в които трябваше да избират хранителни продукти, да пресмятат тяхната хранителна стойност и да избират сами своя здравословен план за закуска с повече протеини, фибри и по-малко въглехидрати. Заниманието беше наситено с бурни дискусии, в които децата признаха, че предпочитат вкусните храни пред здравословните.



В рамките на урока обаче се убедиха, че и полезните храни могат да бъдат вкусни. Заедно със своята преподавателка те приготвиха овесени ядки с различни видове млека – прясно, бадемово, кокосово – мед и плодове, и се убедиха, че е вкусно. Предложиха също различни менюта за сутринта – омлет със сирене и добавка от свежи зеленчуци, тост със сирена и пълнозърнест хляб, овесена солена каша, мюсли с плодове и кисело мляко, тортила с немазни меса и зеленчуци.



Децата сами стигнаха до извода, че не може на всяко хранене да се приемат основно тестени продукти, газирани напитки и преработени храни, защото съдържат голямо количество въглехидрати, които повишават рязко кръвната захар, а после водят до рязък спад на енергията. При прекомерна употреба предизвикват здравословни проблеми. Учениците смятат, че движението също е важно, защото то помага за изгаряне на калориите и повишава тонуса.



Областният управител проф. Христина Янчева поздрави учениците за отличното представяне и подари за училищната библиотека издание на първата българска готварска книга, написана от големия ни поет и фолклорист Петко Р. Славейков. Томчето за първи път е издадено през 1870 г., като в него са събрани десетки вкусни рецепти и ценни съвети за всеки домашен готвач.



Директорът на училището също поздрави децата и заяви, че в рамките на инициативата обучение по здравословно хранене ще преминат всички близо 200 деца. Тя благодари на преподавателите, които сe включват в тази значима инициатива – Деница Минева, Лилия Костадинова и Светлана Моллова.