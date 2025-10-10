ИЗПРАТИ НОВИНА
Областният управител на Пловдив инспектира поречието на Стряма заради риска от наводнения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:17Коментари (0)400
Областният управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева участва в проверка на терен на рисковите участъци по поречието на река Стряма. Проверката бе част от работата на Областната междуведомствена комисия, която започна дейността си от землището на община Калояново и ще продължи нагоре по цялото течение на реката. 

На място бе и кметът на община Калояново Младен Кичев, който представи пред областния управител резултатите от общинската проверка, както и опасенията на гражданите от нови наводнения. Той изрази благодарност към проф. Янчева за бързата реакция и подчерта: "За да се предприемат ефективни действия е необходимо да се обединят усилията на всички институции.“ 

Най-застрашени от евентуални наводнения са селата Песнопой, Иван Вазов, Горна махала и Долна махала. Жителите на тези населени места настояват за незабавни действия, които да гарантират тяхната безопасност и да предотврати повторение на бедствието от 2023 г. 

"Не можем да си позволим повторение на наводнението преди две години. Превенцията трябва да бъде водещ принцип, а не реакция след бедствието“, заяви проф. д-р Янчева. Тя обясни, че констатираните опасни зони са в коригирания участък след бедствията, а тяхната поддръжка по закон е ангажимент на "Напоителни системи“.

Областната междуведомствена комисия включва представители на Пожарната, Басейнова дирекция, Регионалната дирекция по горите, общините, както и експерти от областна администрация. Очаква се в рамките на следващата седмица комисията да представи на областния управител доклад с конкретни препоръки за действие. 

Проф. Янчева съобщи, че ще поиска среща с министъра на земеделието Георги Тахов с участието на кмета на община Калояново, за да се даде зелена светлина за аварийно почистване на падналите дървета, дънери и храстова растителност от коритото на реката, както и да се обсъдят дългосрочни решения – обследване, проектиране и цялостна корекция на р. Стряма.


