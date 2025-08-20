ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Областният управител на Пловдив: Ще върнем децата в клас само ако работим активно с родителите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (0)732
©
"Ще върнем децата в клас само ако работим активно с родителите. Без тяхното сътрудничество и разбиране няма да можем да ги задържим в образователната система. Това се отнася за всички семейства, а с родителите от уязвими групи се иска още по-упорита работа“. Това заяви областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева по време на поредното заседание на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за обхващане на децата в образователната система.

В него участваха началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова, заместник областният управител Нурджан Караджова, директорът на Регионалната дирекция "Социално подпомагане“ Албена Пискова,  заместник-кметове и образователни експерти от всички общини.

Проф. Янчева призова екипите за обход да обърнат специално внимание на семействата и да общуват с тях като показват емпатия и уважение към културните и социални им особености. По думите й е необходимо търпение, но това е стратегическият подход и резултатите ще дойдат, макар и не веднага. 

Началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова призова да не се чака началото на септември, а да се започнат срещите веднага, за да могат да се обхванат децата на 4 и 5 години за подготвителните групи, които са важни, за да подобрят езиковите си умения по български език. Освен това трябва да се положат усилия за обхващане на всички ученици след 8 клас. Тя припомни, че все още има незаети места в паралелките в професионалните гимназии в областта и приемът продължава.

Областният управител отправи предложение към общинските ръководства през септември и октомври да организират и проведат работни срещи с всички заинтересовани страни, ангажирани с процеса на обхват. Като в тях да поканят за участие представители на общините, на образователните и социалните институции, НПО и граждански организации, представители на местния бизнес, който подкрепя дуалното образование и стажантските програми.

По време на заседанието стана ясно, че в една трета от общините екипите за обхват вече са на терен, а в останалите ще стартират работата на 1 септември. Общинските експерти коментираха също работата си с информационната система по Механизма като повечето от тях обясниха, че дейността им се затруднява от постоянната трудова миграция на част от родителите. "Държавата трябва да обвърже преминаването на границата с информационната система на Механизма, за да може да имаме обратна връзка къде са децата, които се водят на постоянен адрес в общините“. Така обобщи предложението на експертите от всички общини ресорният заместник-кмет на община Карлово Антон Минев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Рокада по върховете на ДАНС Пловдив
13:17 / 20.08.2025
Борисов изхвърлил тротинетките на внуците си: Щях да съм виновен,...
11:44 / 20.08.2025
Разследващи жестокото убийство в Първомай: Извършителят не е дал ...
11:37 / 20.08.2025
17 училища в Пловдив и областта с нови директори
11:21 / 20.08.2025
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:20 / 20.08.2025
Едва 14 градуса в Пловдив тази сутрин
08:41 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Рокади в МВР Пловдив
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: