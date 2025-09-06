Областният управител: Съединението е подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които вдъхновяват и днес

© Поздравление на областния управител проф. д-р Христина Янчева по случай Съединението на България:



Уважаеми жители на Пловдивска област,



Скъпи сънародници,



Днес отбелязваме един от най-светлите дни в българската история –



Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тук, в нашия



Пловдив, на 6 септември 1885 година, прозвучаха думите, които промениха



съдбата на народа ни. Тук хиляди българи, обединени от общата мечта за



свобода и национално единство, излязоха по улиците и направиха историята



възможна.



Съединението не беше просто политически акт – то беше израз на



непоколебимата воля на един народ да живее в една държава. Това беше



подвиг, постигнат без чужда намеса, с кураж и решителност, които



вдъхновяват и днес.



Нека си спомним за героите от Българския таен централен революционен



комитет начело със Захари Стоянов, майор Райчо Николов и четата на



Чардафон Велики. Нека да отдадем заслуженото на доброволците и



обикновените пловдивчани, които се осмелиха да излязат срещу страха и да



отстояват свободата си.



На този ден нека си пожелаем да носим същия дух – дух на единство,



смелост и вяра в бъдещето. Да бъдем достойни наследници на тези, които



доказаха, че заедно можем да постигнем всичко.



Честит празник, скъпи съграждани! Бъдете здрави, сплотени и горди с



това, че именно нашият Пловдив е люлката на Съединението!



Да живее Съединението!



Да живее България!



