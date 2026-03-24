Кметът на район "Централен" Георги Стаменов очаква финансиране от община Пловдив, с което да започне облагородяване на пространствата в Стария град, сподели той пред репортер на Plovdiv24.bg.
По думите му пловдивчани и гости на града заслужават емблематичното място да бъде с добре поддържан вид.
Стаменов конкретизира, че ще се извърши и ремонт на входа на Античния театър откъм ул."Станислав Доспевски".
Мястото било с компрометирани плочи, запушени отводнителни шахти, спукани решетки и липсващи детайли.
"Район "Централен" e голям район и всички туристи са тук, всички важни институции и културни места. Нужно е да осигурим на хората нормални и безопасни условия.", каза още той.
Преди по-малко от месец община Пловдив стартира обществена поръчка по събиране на ценови оферти за подмяна на подиум на сцената на Античния театър За целта са отделени 70 500 евро с ДДС.
