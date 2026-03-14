Античният театър на Пловдив с нова сцена
Сега съществуващата сцена - от дърволекс, е силно компрометирана. Предвид и това, че тя е открита и изложена на преки атмосферни влияния от минуси до високи плюсови температури и валежи, e взето решение настилката да се реализира от Хидрофобен/ламиниран шперплат със сито ефект/ с букови лица и среди от буков и брезов фурнир/.
От години Античният театър е място, което привлича изпълнители и състави за различни концерти, фестивали и представления.
Според изискванията на документацията материалът трябва да е:
• Водоустойчив
• Релефно покритие тип "сито ефект“ за максимално сцепление (нехлъзгащо се при мокро и сухо)
• Без видими дефекти по лицевата страна
• Импрегнирано/ламинирано покритие за защита от атмосферни влияния
• Цвят: тъмнокафяв или черен или сив
• В офертата си участника следва да посочи производител и основните характеристики на материала.
Върху съществуващата метална конструкция се монтира гредоред от вакуумно импрегнирана (автоклавно обработена) суха иглолистна.
Възложител на поръчката е заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов. Крайният срок за подаване на оферти е 23 март.
