Подменят настилката на сцената Античния театър в Пловдив. Общината е пуснала обществена поръчка за този основен ремонт на стойност 70 500 евро, информира Plovdiv24.bg.

Сега съществуващата сцена - от дърволекс, е силно компрометирана. Предвид и това, че тя е открита и изложена на преки атмосферни влияния от минуси до високи плюсови температури и валежи, e взето решение настилката да се реализира от Хидрофобен/ламиниран шперплат със сито ефект/ с букови лица и среди от буков и брезов фурнир/.

От години Античният театър е място, което привлича изпълнители и състави за различни концерти, фестивали и представления.

Според изискванията на документацията материалът трябва да е:

• Водоустойчив

• Релефно покритие тип "сито ефект“ за максимално сцепление (нехлъзгащо се при мокро и сухо)

• Без видими дефекти по лицевата страна

• Импрегнирано/ламинирано покритие за защита от атмосферни влияния

• Цвят: тъмнокафяв или черен или сив

• В офертата си участника следва да посочи производител и основните характеристики на материала.

Върху съществуващата метална конструкция се монтира гредоред от вакуумно импрегнирана (автоклавно обработена) суха иглолистна.

Възложител на поръчката е заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов. Крайният срок за подаване на оферти е 23 март.