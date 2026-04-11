Тъжна вест разтърси Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив. Иван Кънчев - дългогодишен учител по информатика и информационни технологии, когото поколения ученици помнят с усмивка - е загинал в тежка катастрофа, научи Plovdiv24.bg.

Инцидентът е станал на 9-ти април на Подбалканския път между Казанлък и Павел баня, в района на село Долно Сахране. Сигналът е подаден към полицията в 12:46 часа. По първоначална информация на МВР, лек автомобил е самокатастрофирал, удряйки се в крайпътно дърво. За съжаление, учителят не е преживял удара.

Новината бързо се разпространи сред учениците и родителите в елитната пловдивска гимназия, предизвиквайки вълна от мъка и спомени.

"Добър човек с чувство за хумор" - така го описват десетките ученици, минали през неговите часове. За мнозина от тях той не е бил просто учител по информатика - бил е човекът, който е направил часовете им по-леки, а предмета - по-близък.

Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" е едно от най-престижните училища в Пловдив. Между стените й Иван Кънчев е посветил години от живота си, за да предаде знания и ценности на поколения пловдивски ученици. Такива хора не се забравят.

Поклон пред паметта му.