© Plovdiv24.bg Общинският съвет на Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публична продан на недвижим имот с площ от 54 кв.м., предназначен за второстепенна улица на адрес ул. "Трайко Китанчев" №2. Имотът се продава от частен съдебен изпълнител. Участието в търга бе взето с Решението беше прието с 28 гласа "за", един "против" и 15 "въздържал се", предава Plovdiv24.bg.



Арес Харатунян от името на Сдружението на собствениците призова съветниците да не приемат положително становище по предложението:



"Молим да бъдем чути. Ние живеем в лоша ситуация, община Пловдив иска да изкупи тези 54 кв.м., за да отвори улица. Ако се отвори, ще стане много натоварено. Няма да го допуснем, готови сме на протести и да викаме национални медии.



Съжалявам, че кметът на "Централен" не е тук, недоволни сме от него, не направи нищо за решаване на нашия проблем, а живее на 200 метра. Имаме въпроси към г-н Стаменов – защо нашият блок, който е построен през 1967 г., е единственият с паркинг, който не е разчертан за паркиране на живущите, за разлика от съседните. Защо е преотдал зелена площ на сладкарница "Нико", направена е зимна градина върху градинка? Защо през вашите мандати не свършихте нищо за нас, но се опитвате да прокарате частен интерес на фирма "Херастрой" – за отваряне на улица. Като ще отваря улица, как така раздава паркоместа напречно на улицата?



Към г-н кмета: моля да ни помогнете, защото ситуацията става вече невъзможна. Не сме съгласни там да минава улица, ще има протести. Ние сме много дейни, аз направих програмата за саниране, 4 г се борихме и успяхме. Г-н кмете, предайте на вашия районен кмет, че сме много недоволни от г-н Стаменов.



По отношение на другата точка - в "Централен" няма многоетажен паркинг, самите ние ще плащаме, за да ползваме. Не сме съгласни сме там да се вдигне поредната кооперация, предпочитаме многоетажен паркинг – ще има сериозни приходи за общината, а хората ще бъдат много щастливи.".



Кметът Костадин Димитров обясни, че намеренията на общината са да придобие и двата имота на ул. "Трайко Китанчев" 2. Единият е с площ 54 и попада в улична регулация, а другият е 449 и е предназначен за средно застрояване от 10 до 15 метра. Началната цена за малкия терен е 11 505,60 лв. Тъй като общината притежава 3/5 от него, ще трябва да доплати малко над 4000 лева, което няма да надвиши 30%.



Участието в търга за големия имот предизвика продължителна дискусия и пълно объркване сред общинските съветници. Виолета Константинова посочи, че по темата е трябвало да се поиска закрито заседание, за да не се обсъждат публично суми и наддавателни предложения, което би могло да накърни интересите на община Пловдив. Напомни, че самото наддаване е насрочено за 13 януари 2026 г.



"Ако стане така, че общината загуби тази публична продан, тогава прокуратурата трябва да види кой стои зад фирма "Херастрой“. Има ли свързани лица с нея, за да се стигне да се застроява в терасите на хората. Общината беше устойчиво подбутвана към действия за това застрояване" - заяви Слави Георгиев.



След 10-минутна почивка, Славчо Атанасов предложи компромисно решение, а именно - кметът да оглави комисия, в която участват юрисконсулта на общината и трима съветници по негов избор. Така, според бившия кмет, администрацията ще излезе по елегантен начин от казуса. Йордан Илиев незабавно предложи да се направи 7-членна комисия, с двама представители на общината и 5 общински съветници, които да определят размера на наддавателното предложение и тавана. Така крайното решение е община Пловдив да участва в публичната продан на въпросния имот.



