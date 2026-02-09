ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма виновен за смъртта на Стефчо Безработния Милионер
В отговор на наше запитване, от Окръжна прокуратура Пловдив съобщиха:
Във връзка с настъпилата смърт на С. Д. на 22.09.2024 г. в ревизионна шахта на бул. "Александър Стамболийски“ гр. Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив.
Впоследствие досъдебното производство е прието за наблюдение от Окръжна прокуратура - Пловдив и възложено на следовател при Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Пловдив. В хода на разследването са разпитани установените свидетели, приложени са копия от относимите документи, изготвени са съдебномедицинска експертиза, комплексна съдебномедицинска и биохимична експертиза, химична експертиза и комплексна техническа експертиза.
Разследването по делото е приключено на 18.07.2025 г. С постановление от 22.08.2025 г. на Окръжна прокуратура - Пловдив наказателното производство по делото е прекратено, тъй като след преценка на доказателствата не се установява виновно поведение на друго лице, което да е в причинна връзка с настъпилия инцидент, довел до смъртта на С.Д. Постановлението към настоящия момент не е обжалвано, преписи са изпратени на пострадалите.
Припомняме, че на 22 септември 2024 г. около 15.40 ч. на телефон 112 е постъпил сигнал за забелязан велосипед край необезопасена шахта в зоната на ремонтните дейности на пътното платно на кръстовище между ул. "Братя Бъкстон" и бул. "Александър Стамболийски".
В обаждането си подателят изразил предположение, че най-вероятно велосипедистът е паднал в шахтата. Насоченият натам екип на Първо РУ установил безжизнено тяло на мъж, смъртта е потвърдена от съдебен лекар. Тялото е извадено и още първоначалния оглед не са установени данни за насилие. По-късно е установена самоличността на починалия - 63-годишният Стефан Донков, по-известен като Стефчо Безработният Милионер. Той нямал семейство, живеел с майка си, често злоупотребявал с алкохол.
Всичко по темата може да прочетете ТУК
