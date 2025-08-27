Ново нещастие застигна полицая, осъден на доживотен затвор

© Plovdiv24.bg Каля Двойно нещастие е застигнало бившия полицай Венцислав Караджов от Пловдив. Освен, че е осъден на доживотен затвор за убийството на родителите си, той се е развел с жена си, която продала имоти, които били преписани на сина му.



Сагата започнала, когато се разбрало, че Караджов ще лежи до живот. Той има един син от Каля, който вече е на около 25 години. Родителите решили да прехвърлят всичките си имоти на сина си. Майката обаче незнайно как взима пълномощно от сина си и разпродава вилата в Дедево и един апетитен парцел, който е в непосредствена близост до къщата в Смирненски, където стана двойното убийство.



Бесен от факта, че синът му е останал без наследство, Венцислав Караджов подава жалба в прокуратурата, че е измамен. Срещу Каля има образувано досъдебно производство, защото волята на бившето ченге е всичко да остане на сина му.







Освен това в момента Караджов съди затвора за лоши битови условия и за това, че не му е осигурено лечение.







Междувременно "Блиц" научи, че тъщата на полицая и майка на Каля - Мария Рекина, е получила условна присъда от пловдивския съд за лъжесвидетелстване. Това е станало в началото на 2025 г.



Рекина е сключила споразумение с прокуратурата и се е признала за виновна в това, че първоначално при разпитите е излъгала, че по време на двойното убийство зет й не е излизал от общия им дом. На втория разпит обаче признава, че заедно с дъщеря й Каля Венцислав Караджов е излизал да хранят кучето, което живеело в двора на въпросната къща.