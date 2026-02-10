Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив

© Община Родопи Златният пръстен около Пловдив оформят пет разкошни села. Те вече не са просто географски точки. Те са символ на новия стремеж към живот с простор, въздух и хоризонт.



Петте села оформят тази невидима корона около града – Рогош, Труд, Йоаким Груево, Марково и Белащица. Всяко от тях носи свой характер, своя история и своя мечта за дом. Тук Пловдив се разтваря към Родопите, а селата се превръщат в естествено продължение на града – по-тихи, по-зелени, по-щедри на пространство.



Това е територията, където новите пловдивчани търсят бъдещето си: семейства, които бягат от апартамента; хора с високи доходи, които искат престиж и гледки; млади професионалисти, които работят в града, но живеят в собствена къща. Тук се строи активно, цените растат, а конкуренцията за добри парцели е ожесточена.



Златният пръстен е повече от имотен феномен – той е новият начин на живот около Пловдив.



Рогош: селото, което расте към Пловдив



Рогош е първата спирка на хората, които искат пространство. Тук дворът още е двор – широк, зелен, с място за градина, басейн или втора къща. Новите купувачи са семейства, които бягат от апартамента и търсят собствен въздух. Къщите варират от стари възрожденски постройки до модерни двуетажни домове, а цените вече спокойно надхвърлят 250–300 хиляди евро за ново строителство.



Инфраструктурата е стабилна, пътят към Пловдив е бърз, а усещането е за село, което буквално се слива с града. Рогош няма големи забележителности, но има друго – спокойствие, което се превръща в лукс.



Труд: селото, което никога не спи



Труд е най-динамичното от петте. Тук животът кипи – магазини, заведения, бизнеси, училище, детска градина. Близостта до Пловдив го превръща в естествено продължение на града.



Купувачите са активни хора – млади семейства, предприемачи, хора, които искат да живеят извън града, но да стигат до центъра за 10 минути.



Имотите са разнообразни: от къщи за 150–200 хиляди евро до луксозни имения с високи огради и модерна архитектура. Труд е селото, което предлага най-много удобства и най-малко компромиси.



Йоаким Груево: селото с характер и река



Йоаким Груево е тихото бижу на западния пръстен. Тук Марица е близо, природата е щедра, а атмосферата – почти курортна. Купувачите са хора, които търсят баланс – нито прекалено близо до града, нито прекалено далеч. Цените са по-достъпни от тези в Марково и Белащица, което прави селото привлекателно за млади семейства, които искат къща, но не могат да си позволят южните склонове. Инфраструктурата е добра, а селото пази духа си – църква, читалище, стари къщи, които съжителстват с нови проекти.



Марково: селото на гледките



Марково е мястото, където Пловдив се вижда като на длан. Южните склонове на Родопите придават на селото усещане за престиж, а въздухът е по-чист, по-хладен, по-лек.



Тук купуват хора с по-високи бюджети – лекари, IT специалисти, бизнесмени, пловдивчани, които искат да живеят "на село“, но в къща, която прилича на бутиков хотел.



Цените на новите къщи често надхвърлят 350–400 хиляди евро, а парцелите са все по-оскъдни. Марково е селото, което задава модата в южния пояс, пишат standartnews.



Белащица: елитът на юг



Белащица е най-желаното от петте села. Тук се строят едни от най-скъпите къщи в региона – модерни, панорамни, с басейни, с огромни дворове и архитектура, която спокойно може да стои в каталога на луксозни имоти.



Купувачите са заможни семейства, хора от бизнеса, чужденци, които искат дом близо до Пловдив, но с усещане за планински курорт.



Инфраструктурата е отлична, а близостта до Пловдив и до Родопите прави селото уникално. Белащица има и история – римски пътища, стар манастир, легенди за древни селища.



Какво търсят купувачите в златния пръстен



Търсенето е ясно очертано – къщи с двор, ново строителство, модерна архитектура, гледки, тишина и бърз достъп до града. Парцелите също са на мода, особено в Марково и Белащица, където почти всичко вече е застроено.



Цените варират широко – от 150 хиляди евро за по-скромни къщи в Труд и Йоаким Груево до над 500 хиляди евро за луксозни имоти в Белащица.



Кой живее в златния пръстен



Това са хора, които искат повече – повече пространство, повече тишина, повече природа. Млади семейства, които бягат от апартамента. Хора с високи доходи, които търсят престиж. Пловдивчани, които искат да останат близо до града, но да живеят като в малък частен свят.



Златният пръстен:



Рогош - дава простор;



Труд - дава удобства;



Йоаким Груево - дава спокойствие;



Марково - дава гледки;



Белащица - дава престиж.



Заедно те оформят златния пръстен на Пловдив – мястото, където градът среща природата, а животът придобива нов мащаб.