|Новият директор на УМБАЛ "Пловдив": Подобряване на заплащането и привличането на млади лекари ще бъде приоритет
Вие сте утвърден и сертифициран специалист ортопед-травматолог, а от вчера и изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив". Как приемате новата си професионална роля?
Приемам я с чувство за отговорност и с искрено желание да развивам болницата. Имам амбицията и виждам шанс да подобрим грижата за пациентите, да оптимизираме процесите и да направим мястото по-добро за работа. Ще се стремя към приемственост, но не трябва да изпускаме възможността да надградим постигнатото и да направим болницата по-модерна и устойчива.
Какво Ви мотивира да поемете управлението на втората по големина държавна болница в Пловдив?
Възможността да покажа и докажа, че има какво още да се желае и направи за организацията, базата и условията на работа в болницата. Виждам потенциал за модернизация, дигитализация и по-ефективно използване на ресурсите. Искам да подкрепя екипа и да повиша качеството на грижата, така че болницата да е пример за добро управление и място, на което пациентите да се доверяват.
Кои са основните ценности и принципи, които ще ръководят Вашето управление?
Преди всичко ще се водя от обективност и професионализъм, ще изисквам прозрачност и отговорност. Вярвам, че хората винаги имат нужда от подкрепа. Добрите резултати са възможни с общи усилия и качествени, чисти отношения. Качеството на лекарската помощ има нужда не от напътствия, а от инструментариум, модерна база и добра среда за работа, а пациентите - от внимание, квалифицирана помощ и качествена грижа.
Кои са първите три приоритета, които си поставяте в краткосрочен план?
Осигуряване на необходимата финансова стабилност на лечебното заведение; преглед и оптимизация на разходите, без да се нарушава качеството на дейността; осигуряване на възможности за по-добро работно заплащане и мотивация на персонала, включително привличане на млади лекари; дигитализация и модернизация на управленските процеси.
Какви структурни или организационни промени смятате за необходими? Каква е Вашата визия за развитие?
По отношение на структурата е твърде рано да говорим. Необходимо е да има ясни отговорности, а всяка една функция, независимо дали е в администрацията, в стопанската, в клиничната или в параклиничната дейност трябва да бъде действително ефективна. В нашето съвремие от голямо значение са и модерните дигитални решения. Визията ми е болницата да се утвърди като модерен университетски и иновационен център — с качествено лечение, добра среда за специалистите, включително и активна научна дейност.
Как ще работите за подобряване на качеството на медицинските услуги и удовлетвореността на пациентите?
За мен качеството започва с отношението и професионализма на екипа. Необходими са ясни стандарти и протоколи на поведение. Важна ще бъде и обратната връзка от пациентите. Но подготовката на кадрите е от съществено значение. Ще подкрепям лекарите и сестрите с възможности за обучение, с добри условия и модерна апаратура, за да могат да работят сигурно, спокойно и на високо ниво.
