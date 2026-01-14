Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор

© Иван Запрянов е подал оставка като началник на отдел "Спорт и младежки дейности" в Община Пловдив. Преди две години той пое поста от легендата на ПФК "Ботев" Петър Зехтински. Ето какво каза самият Иван Запрянов:



"Днес подадох оставка като началник на отдел "Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив.



Решението ми е продиктувано от личното ми убеждение и принципност, че когато има съществени разминавания във визията, приоритетите и подхода към развитието на спорта, е редно човек да се оттегли, отколкото формално да заема позиция, в която не може да реализира пълния си потенциал и идеи.



От встъпването ми в длъжност до днес съм работил всеотдайно и с искреното желание да развиваме спорта и младежките дейности в нашия град, воден от убеждението, че те имат ключова роля за здравето, възпитанието, развитието и бъдещето на младите хора в Пловдив.



Горд съм с постигнатото.



Горд съм, че идеята и цялостната разработка на най-мащабната реформа в спорта – създаването на ОП "Спорт“ – беше по моя инициатива, независимо че тя не стана реалност.



Горд съм, че два пъти организирахме "Училищни игри на волята“ и показахме, че спортът в училищата е необходим.



Горд съм, че създадох цялостна Стратегия за интеграция на спортните клубове в училищата – документ с визия и дългосрочна стойност.



Горд съм, че организирахме най-посещавания спортен семинар в България със Стоян Саладинов.



Горд съм за всичко, което заедно с цялата спортна общност постигнахме през тези две години.



Напускам поста с уважение към институцията и с надеждата започнатите инициативи и теми да намерят своето развитие по най-добрия възможен начин.



Ще продължа с всички сили да се боря за нещата, в които вярвам – и за каузите, зад които стои спортната общност.



Оставам с отворени врати към Община Пловдив за всички инициативи, свързани със спорта и неговото развитие, и при необходимост администрацията винаги може да разчита на моята експертна подкрепа.".