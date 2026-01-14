ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
"Днес подадох оставка като началник на отдел "Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив.
Решението ми е продиктувано от личното ми убеждение и принципност, че когато има съществени разминавания във визията, приоритетите и подхода към развитието на спорта, е редно човек да се оттегли, отколкото формално да заема позиция, в която не може да реализира пълния си потенциал и идеи.
От встъпването ми в длъжност до днес съм работил всеотдайно и с искреното желание да развиваме спорта и младежките дейности в нашия град, воден от убеждението, че те имат ключова роля за здравето, възпитанието, развитието и бъдещето на младите хора в Пловдив.
Горд съм с постигнатото.
Горд съм, че идеята и цялостната разработка на най-мащабната реформа в спорта – създаването на ОП "Спорт“ – беше по моя инициатива, независимо че тя не стана реалност.
Горд съм, че два пъти организирахме "Училищни игри на волята“ и показахме, че спортът в училищата е необходим.
Горд съм, че създадох цялостна Стратегия за интеграция на спортните клубове в училищата – документ с визия и дългосрочна стойност.
Горд съм, че организирахме най-посещавания спортен семинар в България със Стоян Саладинов.
Горд съм за всичко, което заедно с цялата спортна общност постигнахме през тези две години.
Напускам поста с уважение към институцията и с надеждата започнатите инициативи и теми да намерят своето развитие по най-добрия възможен начин.
Ще продължа с всички сили да се боря за нещата, в които вярвам – и за каузите, зад които стои спортната общност.
Оставам с отворени врати към Община Пловдив за всички инициативи, свързани със спорта и неговото развитие, и при необходимост администрацията винаги може да разчита на моята експертна подкрепа.".
